〈觀察〉武漢肺炎疫情擋不住 台廠細胞療法成明日之星

中國武漢肺炎疫情持續延燒，不只防疫產品成為搶手貨，台灣細胞療法也再掀起熱潮，台灣特管法 2018 年上路後，生技廠就積極與醫院合作，截至今年 1 月已有 7 家業者通過方案，有超過逾百件申請案審核中，法人表示，民眾開始關心儲存現有的健康細胞，有助細胞療法趨勢，台廠基亞 (3176-TW)、尖端醫 (4186-TW)、長聖 (6712-TW)、三顧 (3224-TW)、訊聯 (1784-TW)、博晟 (6733-TW) 等均已布局，長期營運值得留意。

細胞治療是新式醫療技術，透過細胞修補恢復受損的身體組織，如用健康細胞增加免疫力、對抗癌細胞，或是用細胞修補傷疤、皮膚、膝蓋軟骨等，台灣為確保安全性，僅開放使用自己的細胞進行培養與修補，不能使用他人的細胞。

隨著武漢肺炎疫情延燒，市場也回頭聚焦細胞療法的重要性，業者就表明，需求顯著提升。長春藤生命科學指出，肺炎疫情擴散，民眾開始關心超級病毒的存在，並詢問如何提升自體免疫力，而疾病與人體免疫力息息相關，民眾儲存現有健康免疫細胞，對日後的細胞任何應用存在可能性；訊聯更指出，在民眾的預防意識提升下，免疫細胞相關講座詢問度相當熱烈。

衛福部已核定的細胞治療超過 10 案，涵蓋台廠長春藤生命科學、長聖、尖端醫、向榮生醫、三顧、艾默生醫等，其中長春藤生命科學攜手三軍總醫院，開發出自體免疫細胞治療適應症有惡性淋巴瘤、多發性骨髓癌、肝癌、肺癌等。

長聖則已獲核准可治療 8 種「第四期實體癌」及「第一至第三期實體癌，經標準治療無效」，簽約案例達逾 40 件；尖端醫則與 3 家醫院合作，包括花蓮慈濟、新光醫院及北醫附醫，共提出 7 件申請案，其中與花蓮慈濟醫院合作的自體免疫細胞，應用第四期實體癌治療已開始提供服務，去年營收年增 22.25%。

三顧則與義大醫院提出膝關節軟骨細胞治療案，是國內首件非癌症細胞治療計畫，加上膝關節細胞治療費用初估約 80 萬元，長期營運可期。

另外，法人指出，基亞、訊聯、博晟等今年也將陸續通過申請案，其中，訊聯已送出 10 件細胞治療案，包括骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美及腫瘤免疫治療等 6 大領域；博晟則開發用於膝關節軟硬骨缺損與組織修復的複合性醫材，樞紐性臨床試驗數據達標，並已提出申請，有機會在今年上市。