〈台股盤中〉一度爆量重挫逾360點 低檔低接買盤進場拚守半年線

受美股上周五重挫，陸股今 (3) 日開盤也大跌逾 8 %，台股指數今 (3) 日殺聲隆隆，以下跌 129.2 點至 11365.9 點開出，隨即重挫超過 300 點，最低來到 11138.03 點，跌幅超過 2.5%，跌點 362 點，一度跌破半年線 11279 點支撐，預估成交值也達 2200 億元，不過，開盤半小時後跌幅逐漸收斂，低接買盤進場，指數拚守半年線位置。

陸股開盤湧恐慌性賣壓，上海綜合指數、深圳成分指數均跌逾 8%，連帶人民幣報價重挫逾 0.8%，不過，在陸股開盤後，台股反而逐漸收斂跌勢，跌點已收斂至 200 點內，香港恆生指數甚至翻紅，分析師認為，或有部分資金從陸股撤出轉向台股所致，且在中國人行大釋資金活水之際，也有助陸股止穩。

從台權值股來看，早盤 50 大權值股不到 5 檔力守紅盤，研華漲逾 2%，統一超、統一漲幅 1% 上下，而多數均走弱，鴻海重挫 6%，中租 - KY、日月光投控、國巨、寶成、可成和新光金等均跌逾 4%，大立光跌幅近 4%，台達電、台灣高鐵、亞泥、聯發科、台泥、南亞科、廣達和中壽等均跌逾 3%，電金傳產並無一倖免。

強勢股仍以防疫概念股一枝獨秀，毛寶、南六、康那香、恆大繼續鎖漲停，新麗也攻上漲停，花仙子、豪展漲幅 9% 上下，國光生漲逾半根停板；反觀大多數個股走勢偏弱。

其中，蘋果執行長庫克日前表示已將武漢肺炎導致大陸工廠延遲復工的不確定性納入考量，加上蘋果宣布決定暫時關閉中國直營店，市場分析師預期最多恐影響 100 萬支 iPhone 出貨，衝擊蘋概股表現，美律跌逾 4%，鴻準跌近 3%，華通跌近 2%。

另一方面，光學鏡頭廠多家跌幅逼近跌停板，聯一光跌停，先進光、今國光跌逾 9%，佳凌和新鉅科跌逾 8%，亞光跌半根停板。電池材料族群中，康普和長園科跌 9% 上下，美琪瑪和立凱 - KY 跌逾半根停板。

IC 基板業者中，易華電跌逾 8%，南電、欣興和景碩跌半根停板，同欣電跌近 4%。軟板族群同樣相當弱勢，亞電、達邁、嘉聯益和台虹等跌逾 6%，台郡和臻鼎 - KY 跌 3% 上下。

元大投顧指出，國際股市籠罩烏雲，不過，目前疫情尚未進入高峰，中國工廠 2 月 10 日左右陸續開工及 2 月 17 日後開學，恐是下一次疫情爆發關鍵，尤其工廠設於武漢的廠商包括印刷電路版、造紙等產業，首季營收勢必不如預期，其它如百貨、觀光旅遊和航空產業業績下滑也難以避免。

至於電子業斷鍊危機，元大投顧認為，仍待觀察疫情是否延燒至第二季，在不確定因素無法掌控下，第一季大盤可能反覆來回測試低檔。

元富投顧則指出，台股破線後可能在此擴底整理，區間以 11400-11800 點來看待，橫向整理機會大，若以融資水位來看，大盤指數位置已回到 11000 點左右，顯示一般投資人持續退出市場，籌碼面有利大盤未來上攻，未來只要中國疫情或國際疫情有紓緩現象，股市有望見報復性反彈。