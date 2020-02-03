〈台股盤前〉陸股補跌風暴來襲 台股難逃殺機 融資追繳令恐萬箭齊發

中國武漢肺炎疫情擴散，美股上周五全面重挫，陸股 A50 指數期貨於大陸封關期間慘跌 7.5%，陸股今 (3) 日開市補跌壓力沉重，台股如臨大敵，融資追繳令恐萬箭齊發，國安基金備戰嚴陣以待。

台股上周短短兩個交易日，周線就重挫 623.61 點，收在 11495.1 點，而美國道瓊工業指數上周五再度暴跌 600 點，創下去年 8 月以來最糟糕的一日，在中國曝險頗高的蘋果公司和其供應鏈都大衝擊，蘋果股價暴跌 4.43%，創五個月以來最大單日跌幅，台積電 ADR 也難重挫 3.33%。

疫情風暴中心的陸股，延至今日開市，市場多半預料恐出現崩跌危機，大陸人民銀行於昨日宣布，將在公開市場逆回購操作投放資金人民幣 1.2 兆元，確保流動性充足供應，也就是砸約新台幣 5.3 兆元護盤救市。

加上本周上市櫃公司將陸續公布 1 月營收，受到農曆春節影響，市場普遍預期整體 1 月營收表現將不盡理想，多頭信心恐難提振，短線不利台股表現。

CMoney 統計，台股 1 月 31 日集中市場的整戶融資維持率 155%，但是比起封關日的 167%、已大減 12 個百分點，更已來到 2019 年 5 月時低水位，部分中小型個股融資維持率已掉到 140% 警示水位，今日若再跌，融資追繳令恐萬箭齊發。

就近日盤面表現上，在疫情爆發後，包括餐飲、飯店、旅遊等觀光產業類股首當其衝，出現慘跌；在電子科技類股方面，由於湖北武漢地區主要為 PCB 載板、通訊產品的生產重鎮，相關個股明顯受到衝擊，而在筆記型電腦生產重鎮重慶，及員工人數最多的 iPhone 組裝廠鄭州等地是否後續會因疫情衝擊產能，也需密切關注。

凱基開創基金經理人顏克丞指出，武漢肺炎疫情已在大陸各省陸續爆發，除了湖北省封城外，廣東、江蘇、上海等地均下令停工，預計 2 月 10 日起才能復工。按照目前疫情發展來看，台股將隨國際股市修正，若後續武漢肺炎疫情大規模擴散，台股可能再陷入另一段拉回走勢，投資人屆時可逢低找尋長線買點，伺機加碼長線看好的利基型個股。

顏克丞認為，在中國武漢肺炎疫情衝擊台股之下，電子類股跌幅將小於傳產，加權指數跌幅則小於櫃買指數，在選股策略方面，投資人可先行降低持股水位，在疫情不確定性尚未解除下，操作宜減碼因應，逢低布局長線看多的 5G、電子上游及高殖利率族群。