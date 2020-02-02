〈台股風向球〉風聲鶴唳氣氛壟罩 慎防陸股開盤造成新一波殺盤恐慌

台股鼠年開紅盤後二個交易日表現困乏，合計重挫 623 點，即便周五略見反彈，然而，隨著武漢肺炎疫情蔓延，美國國務院甚至發布旅行禁令，週五美股暴跌，隨著美股修正壓力增強，各國停飛中國航班越演越烈，加上明 (3) 日陸股開紅盤勢必補跌，甚至引發亞股新一波殺盤，本周台股恐面臨持續修正風險。

美國宣布對中國實施旅遊管制，上周五美股道瓊指數終場暴跌逾 600 點，跌幅逾 2%，費城半導體指數更重挫 3.5%。

另一方面，疫情最嚴重的中國將在明日開紅盤，屆時勢將出現一陣跳水下殺，法人指出，陸股領跌，加上美股撐不住壓力轉弱，台股難有抗跌理由。

而其中，本周航空股和觀光股壓力恐怕最重，義大利宣布停止往來中國航班，包括台北，長榮航原本將在 2 月 18 日開航米蘭恐面臨停飛窘境，華航每周也飛羅馬 3 個航班，未來是否有其他國家陸續發布訊息，有待觀察，然上半年觀光業和航空業的營運，已難有樂觀機會。

從法人過去二個交易日布局來看，法人直言，周五大盤翻紅只是小小的逃命波，除了外資二日來分別在集中市場賣超 181 億元、172 億元，賣超未見減緩狀況，內資更不手軟，投信 2 個交易日賣超 39.4 億元，自營商則賣超多達 110.7 億元，在法人賣壓未結束前，散戶盡量不要此時進場承接。

除武漢疫情，2 月起仍有不少國際大事牽動國際股市，其中 2 月 14 日美國對華為禁售展延將到期，若美國再展延，則有利市場氣氛；此外，2020 世界行動通訊大會 (MWC 展) 將在 2 月 25 日登場，5G 相關題材將再成為焦點，有助引領大盤抗跌。

就技術面來看，永豐投顧表示，台股在月底一根長黑摜破短期技術支撐和季線，型態上不利多方，11800 點以上成套牢頭部，恐使第一季股市多頭夭折，陷入整理泥淖，從技術分析推算，11300 點將是跌點滿足區。

永豐投顧認為，因元月季線扣抵價位仍在 11400 點以下，未來扣抵數將進入 11400 點至 11700 點盤整區間，時間約一個月左右，若未來大盤能隨著恐慌宣洩而反彈到 11600 點以上，多頭趨勢仍有可為。