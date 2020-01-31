歐元區Q4 GDP增長僅達0.1% 法國、義大利經濟衰退為主因

據《彭博》報導，歐元區於去年第四季的 GDP 增長率為 0.1%，增長幅度較第三季的 0.3% 放緩，且低於市場預估值。主要造成 GDP 成長不如預期的原因，為法國和義大利的經濟衰退，導致整體歐元區的景氣成長受到拖累。

由於法國總統馬克龍推動的年金改革政策，引起了民眾的反對，並導致大規模的罷工抗議，造成法國於去年第四季的 GDP 衰退 0.1%。義大利於第四季的 GDP 則是衰退了 0.3%，創下 7 年來最大跌幅。

法國、義大利 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

法國的罷工抗議，對於家庭支出造成了衝擊，根據統計機構 Insee 的數據顯示，由於家庭減少了對於衣服、食物、及家具等的消費，導致法國於 12 月份的消費者支出下滑了 0.3%。另外，第四季法國的家庭消費和企業投資規模，亦創下全年來最差。

儘管如此，法國財政部長 Bruno Le Maire 卻表示，法國的經濟衰退僅為暫時性的現象，對於法國經濟成長的基本面並不造成影響。

雖然法國及義大利的經濟成長不振，但西班牙第四季的 GDP 卻超乎預期的增長了 0.5%，其中，出口及服務業部門的成長，為帶動西班牙景氣擴張的主要動能。

儘管第四季歐元區的 GDP 成長不如預期，但歐洲央行對於 2020 年的經濟成長，仍舊抱持著樂觀的態度。

歐洲央行表示，對於景氣造成影響的風險因素，已較先前大幅疏緩。另外，根據週四 (30 日) 歐盟委員會 (European Commission) 的報告顯示，1 月份消費者的信心指數大幅提升，且對於製造業及建築業的前景，亦表示相當樂觀。

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