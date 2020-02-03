知名大摩空頭：美股修正已開始 但幅度有限

美股知名空頭分析師、摩根士丹利首席美股分析師 Michael Wilson 表示，美股可能出現 10 月以來首次重大修正走勢。

不過 Michael Wilson 雖然引用「修正」這個名詞，也就是傳統技術面定義數據自高點下跌超過 10% 的現象，但 Wilson 的跌幅預測只有 5%，顯示他預測的股價會從徘徊在紀錄水平附近的水準回落，不是傳統的大幅修正。

在過去幾個交易日中，美股持續走跌，道瓊今年來漲幅已全數消失，主因在中國迅速傳播的病毒引發疫情球爆發的擔憂，可能會衝擊全球第二大經濟體的經濟擴張。

然而，Michael Wilson 指出，由於聯準會 (Fed) 有能力可以迅速為陷入困境的市場提供流動性以及超低利率，美股的跌幅可能會受到限制。

Michael Wilson 表示，預計標普 500 指數中的防禦性類股將繼續跑贏新興市場資產和小型股。

Michael Wilson 和研究團隊提出解釋：「儘管近期風險有所增加，但我們認為指數水平的修正將被控制在 5% 或以下，而偏向防禦性的表現將超過成長性和週期性，直到利率顯示出部分實際觸底跡象，或經濟數據表明復甦比目前預期的更強。」

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但是仍須注意，許多分析師已經表示，處於歷史高點附近的金融市場仍然容易受到疫情爆發的新聞影響，其他國家和地區的確診病例也在增加，包括美國、日本、台灣、南韓、新加坡和法國。