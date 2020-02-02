〈觀察〉武漢肺炎恐衝擊陸鋼鐵業 恐成鋼市「短多長空」

武漢肺炎疫情衝擊中國製造業，陸鋼廠出貨也受到影響，國內業者看好將有助改善市場供給，有助鋼市回溫，不過，市場人士分析，疫情恐也將衝擊中國內需及運輸狀況持續不如預期，屆時外銷供給恐走揚，加上疫情也恐衝擊鐵礦砂價格走跌，是否影響鋼價支撐，出現「短多長空」的情形仍須觀察。

此次疫情的爆發的湖北是中國主要鋼鐵樞紐，中國鋼鐵大廠寶武集團旗下的武鋼就位於武漢青山區，而目前湖北省的河港已經關閉，阻礙鋼鐵出口，加上中國因應武漢肺炎疫情，春假假期延長、各地復工時間普遍延至 2 月 10 日，國內運輸也因此受到影響。

國內鋼鐵龍頭中鋼就看好，中國面臨武漢肺炎疫情、春假延期的情況下，將影響鋼鐵生產供給，預期對基礎製造業有正面助益，加上近期美國、日本及韓國鋼價持續上漲，在接下來進入鋼鐵業「金三銀四」的傳統旺季下，鋼價及景氣可望逐步回升，價格上行的趨勢也將推升下游回補庫存意願增加。

不過，有市場人士分析，疫情雖然影響中國鋼廠出貨情況，但可能因此衝擊內需情形，加上復工後，中國國內陸運情形也需要時間回復，屆時多餘產品勢必轉往外銷，反將衝擊亞洲鋼價表現。

另一方面，煉鋼原料鐵礦砂近期價格跳水，據了解，春節前澳洲產的鐵礦砂每噸行情為 95.5 美元，春節後已跌至每噸 82.65 美元，每噸下跌 12.85 美元，跌幅高達 13.5%。

且根據外媒報導，中國國際貿易促進委員會宣布，若當地企業因武漢肺炎疫情而無法履行其國際合同義務，官方將提供不可抗力證書 (force majeure)，可以合法不履約，這也意謂在運送至中國途中的鐵礦砂，恐會出現不被履約的情形，屆時恐在市場低價拋售，鐵礦砂報價恐進一步下挫。

市場人士指出，鐵礦砂價格走跌，雖然有助高爐廠生產成本優化，但也可能因此導致鋼價失去向上的支撐力道，恐呈現「短多長空」的局面。