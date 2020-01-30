中鋼去年Q4轉虧寫4年來單季低點 全年獲利大減6成 稅前EPS 0.81元

中鋼 (2002-TW) 去年第 4 季受到鋼價谷底、降價追朔，以及年底回饋客戶、春節提貨獎勵機制等因素影響，單季稅前淨損 8.16 億元、每股稅前淨損 0.05 元，4 年來再次出現單季虧損情形；去年全年稅前盈餘年減 6 成，每股稅前盈餘 0.81 元。

中鋼去年 12 月營業淨損 11.8 億元、稅前淨損 10.22 億元，均較前月虧損擴大，也拖累第 4 季轉虧，營業淨損 5.91 億元、稅前淨損 8.16 億元，每股稅前淨損約 0.05 元。

中鋼去年全年營收 3662.41 億元，年減 9%、營業利益 125.78 億元，年減 63%、營益率 3.43%，年減 3.36 個百分點，稅前盈餘 128.01 億元，年減 60%，每股稅前盈餘約 0.81 元。

中鋼去年第 4 季受到鋼價不振、降價追朔影響產品價格，加上年底按照慣例針對客戶發放回饋金，以及春節提前拉貨獎勵，導致本業獲利受衝擊。

業外方面，中鋼去年第 3 季認列轉投資股利，抵銷財務成本，但第 4 季因為沒有股利入帳，加上本業虧損，整體單季再現虧損，也是 2015 年第 4 季後首度盈轉虧。

出貨來看，中鋼去年 12 月碳鋼銷售量 88.28 萬公噸，內銷比率 67%；去年累計碳鋼銷售量 102.9 萬公噸，內銷比率 68%。