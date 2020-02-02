聯電去年EPS估約0.73元 併購日本新廠效益最快上半年發酵

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 去年第 4 季營收順利達標，季增逾 1 成，且受惠併購日本 12 吋新廠加入營運，單季營收突破 400 億元大關，創新高，不過，外資指出，由於日本新廠僅處損平水準，預期聯電去年第 4 季 EPS 與第 3 季相近，估約 0.23 元，全年 EPS 估 0.73 元，看好併購日本新廠效益，最快今年上半年逐步發酵。

聯電去年第 4 季營收主要動能來自日本 12 吋新廠加入營運，通訊與電腦市場領域新品布建及庫存回補，也支撐營運表現，在 5G 手機射頻晶片、OLED 驅動晶片，及電腦周邊和固態硬碟等電源管理晶片需求推升下，出貨穩定成長。

根據聯電財測，去年第 4 季晶圓出貨成長 10%，ASP 持平，毛利率估約 14-16%，而聯電第 4 季營收季增逾 1 成，順利達標；聯電共同總經理簡山傑日前表示，8 吋產能利用率多在 9 成以上至滿載，5G 需求從去年下半年起加溫，看好今年將有爆發性成長動能。

而聯電日本三重富士通半導體的 12 吋晶圓廠已加入營運，但該廠目前僅損平，外資估聯電去年第 4 季毛利率將維持財測的 14-16%，EPS 估與第 3 季相近，約 0.23 元，全年每股純益 0.73 元，優於 2018 年，看好日本新廠效益最快今年上半年發酵。

聯電將於本周三 (5 日) 召開法說，公布去年第 4 季財報與今年營運展望。展望本季，外資看好，受惠 8 吋與 12 吋需求持續拉升，加上半導體產業復甦，估第 1 季營收與去年第 4 季持平或稍減，優於往年淡季，另外三星的影像感測處理器、及京東方與天馬的 OLED 顯示器驅動 IC 需求，將推升今年營運成長。