聯發科法說將全面改以英文單場進行 三率、展望成焦點

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 將在本周五 (7 日) 舉辦法說會，今年起為維持訊息一致性，從以往中、英文法說各一場，整合成僅英文一場，與國際接軌，而本次法說聯發科除將公布去年第四季財報，也將對今年營運釋出展望，另外 5G 手機與晶片看法，還有毛利率及市占率預估值相關。

過去聯發科法說都分中英文各一場，經營層主要參加中文場，除面對外資外，也可以對國內法人、媒體說明更清楚的營運藍圖，而英文場則由財務長顧大為舉行，直接針對外國法人問題說明。

隨著營運規模擴大，聯發科今年也改採英文法說為主的形式，接軌國際，有助提高在國際上的能見度與營運透明度，

而本次法說會，聯發科將有三大看點，首先是 5G 市場滲透率表現，聯發科預估，全球 5G 手機出貨量將大於 1.4 億支，以 IDC 預測今年全球手機 14 億支計算，滲透率將大於 10%，不過仍低於台積電 (2330-TW) 預測的 15%，此次預估值是否調整，是焦點之一。

再者，隨著各大品牌的 5G 手機陸續問世，聯發科將依照客戶拉貨、市場銷售情況，本次法說將釋出更明確 5G 手機看法，不過隨著近期武漢肺炎疫情升溫，中國銷量與展望勢必成為重點。

值得留意的是，聯發科產品過去多以中國為主要銷售地區，5G 產品除中國客戶，今年新增不少非大中華區客戶，有助晶片市占率表現。

先前市場傳出，高通為衝刺出貨調降 SD 765 價格，導致聯發科 5G 晶片天璣 1000、800 系列毛利率受壓，因此毛利率預估將是第三大看點。

聯發科已發表兩款支援 Sub 6 的 5G 晶片，毫米波預計今年下半年問世，外資估，聯發科今年 5G 晶片總出貨將達 4000 萬套以上，獲利則因 5G 晶片毛利率優於平均，產品組合改善，每股純益上看 20 元。