Fed副主席：新型冠狀病毒是張「鬼牌」

聯準會副主席克里拉達 (Richard Clarida) 週五 (31 日) 表示，美國經濟狀態良好，現在要判斷美國經濟是否受到武漢病毒爆發影響為時過早，不過稱武漢肺炎猶如一張「鬼牌」。

他認為來自中國武漢的新型冠狀病毒「是一個不確定的潛在風險」，表明全球對這波疫情的不安。

克里拉達重申了 Fed 的聲明，表示美國經濟狀況良好，除非美國經濟前景出現重大變化，央行計畫在未來幾個月都將維持利率 1.50% 至 1.75% 不變。

然而近期的經濟數據卻無法支持 Fed 言論，美國於週四公佈的消費者支出增長率放緩至 1.8%，且低於市場預期。

週五所公佈的 1 月芝加哥採購經理人指數為 42.9，低於前值及市場預估值。1 月美國中西部製造業指數觸及 4 年低點。

由於市場擔憂新型冠狀病毒爆發對全球經濟增長產生影響，華爾街所有主要股指週五均下跌超過 1%。

目前中國為控制武漢肺炎疫情，已宣布延後開工時間，許多學校商家皆關閉，預計將導致第一季度經濟增長急劇放緩。

克里拉達表示病毒是一張鬼牌，要如何判斷這對中國、美國和全球增長產生影響還為時過早，他指出「如果增長僅放緩一到兩季度，那麼並不會改變整體局勢」

「但是我承認目前是個充滿挑戰的情況，我們將繼續保持密切關注疫情發展。」

他並補充道並不擔心最新的殖利率曲線倒掛，不認為這為美國經濟帶來悲觀情緒，他表示 :「我不擔心收益率曲線倒掛，因為我認為它並沒有真正反映出美國的前景」

