台幣止貶轉升 部分熱錢匯入等待資金行情加溫

台幣昨 (30) 日爆貶 2.71 角、貶幅 0.9%，創 2015 年 8 月中以來單日最大幅度，台股今 (31) 日雖仍大幅上下震盪，但台幣貶值壓力趨緩，終場升值 2.7 分至 30.25 元，相比多數亞幣走弱強勢。

匯銀人士指出，拋補力道強勁，使匯市爆近期大量，後市可著眼於央行是否採降息因應武漢肺炎這隻黑天鵝，而目前，由於市場預料寬鬆資金環境將持續，台幣暫不至於過度貶值。

台幣今日以 30.28 元、貶值 0.3 分開出後，全日維持升值，最高一度來到 30.16 元，升值 1.17 角，終場兌 1 美元以 30.25 元作收，升值 2.7 分，台北外匯經紀公司成交值擴大至 18.39 億美元。

匯銀人士說明，美國聯準會在今年首次決策會議中，如市場預期維持利率不變，但同時指出，美國經濟面臨潛在全球性威脅，包括武漢肺炎疫情，因此令市場預料寬鬆環境將持續，有利資金行情續航，這也可用來解釋今日台幣轉強，顯然部分國際資金仍有意趁勢匯入等待股市止跌。

觀察主要亞幣，韓元今貶值逾 0.2%，日圓轉貶逾 0.15%，泰銖也貶值逾 0.1%，反觀台幣扭轉續貶壓力，升幅 0.09%。

法人進一步說明，與前幾次疫情經驗相比，最大相同處是資金派對仍在，預料武漢肺炎將提供各國央行維持寬鬆基調的充分理由，並有助股市持穩。