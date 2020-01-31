武漢肺炎衝擊美國經濟 高盛：美國Q1 GDP恐跌0.4%

隨著中國武漢肺炎疫情延燒，投資銀行高盛週五 (31 日) 警告，美國可能也無法倖免於新型冠狀病毒帶來的衝擊。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 及其團隊預估，新型冠狀病毒將導致美國本季經濟增速降低 0.4 個百分點，大幅低於此前預期的 2% 增速。

Hatzius 還警告，若有關肺炎的新聞報導影響到人們旅遊、購物以及通勤活動，經濟可能遭受更大打擊。

高盛分析團隊之所以下調美國經濟增速，主要根據中國遊客數量減少，以及美對中出口下滑等數據進行預估。他們稱在 2002 年至 2003 年的 SARS 爆發期間，中訪美人數重挫約 50%。

從那時起，中國對美國經濟來說意義越來越重大，目前中國遊客與觀光業佔美國 GDP 的 0.16%，至於美輸中商品則佔美國 GDP 約 0.6%。

不過從好的方面來看，高盛預計，美國經濟活動反彈將使第二季的 GDP 提高 0.3 至 0.4 個百分點，並將拖累全年經濟增長的百分點控制在 0.05%。

截至週五 (31 日) 全球武漢肺炎確診病例已近萬，其中，中國確診病例達 9782 例，死亡 213 例。另外其他國家像是泰國有 19 例、日本 17 例、新加坡 16 例、香港 12 例、台灣 10 例、澳門 7 例、美國 6 例等，全球確診病例已達 9927 例。

隨著疫情延燒，世界衛生組織 (WHO) 週四 (30 日) 宣布武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」。