台股鼠年兩天重挫逾5% 上市公司市值蒸發1.8兆元

台股今 (31) 日在政府信心喊話下擺脫開紅盤狂洩頹勢，終場上漲 73 點，收在 11495.10 點，但鼠年開年兩個交易日台股仍重挫逾 5%，上市公司市值蒸發 1.8 兆元，整體市值降至 34.9 兆元。法人提醒，儘管歐美股市回穩，但仍需留意下週一陸股開紅盤對市場的衝擊。

台股農曆春節封關期間受武漢肺炎疫情、國際股市下跌影響，30 日開紅盤狂跌近 700 點，國安基金幕僚單位財政部罕見在今天盤前信心喊話，表示國安基金隨時在場邊熱身待命，激勵台股回神，在低接買盤支撐下，終場上漲 73 點，成交量也放大 1752.77 億元。

富蘭克林華美投信表示，台股本週兩天內在內外資賣超壓力下重挫逾 5%，但從成交量來看，研判外資雖出脫持股但資金並未匯出，短線可望在籌碼分批承接下帶動盤勢逐步反彈。

富蘭克林華美投信指出，部分權值股受中國工廠延後復工、陸股休市影響，導致股價拉回整理，後續須除留意武漢疫情發展外，也要注意企業財報與總經數據表現，再進一步評估增減持股。

法盛投資管理認為，這次武漢疫情經濟損失主要以中國市場為主，歐美雖在戒備狀態，但還不至於失控，而此次新型冠狀病毒爆發，儘管對股市造成衝擊，但不至於讓全球今年經濟成長失序。

以長線角度來看，5G、智慧型手機仍是熱門題材，其中第 2 季起將隱含手機、顯示器等智慧型載具的換機需求，將可望明顯帶動市場對半導體、自動化等需求。