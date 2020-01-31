〈武漢肺炎疫情升溫〉考量群聚活動恐增加感染可能性 台北國際電玩展延至暑假

武漢肺炎持續延燒，台北電腦同業公會昨 (30) 日宣布，2020 台北國際電玩展將於 2 月 6 日至 9 日如期舉行，並將落實防疫措施，不過，橘子集團今 (31) 日開出第一槍，宣布基於謹慎原則將退出今年電玩展。主辦方台北電腦同業公會考量避免大型集會群聚活動，增加感染的可能性，經評估後，決定將今年電玩展延期至暑假舉行。

「2020 台北國際電玩展」今年首度移師台北南港展覽館 1 館舉辦，共有來自 20 個國家地區、近 300 家業者參展，台廠包括智冠 (6180-TW)、橘子 (6180-TW)、中華網龍 (3083-TW)、鈊象 (3293-TW)、宇峻 (3546-TW)、唯數 (6626-TW) 等都將參展。

除遊戲業者外，包括聯想、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、曜越科技、HyperX 等電競品牌廠，也將展出最新電競裝備。

而每年台北國際電玩展，都吸引超過 30 萬人次參與，台北電腦同業公會昨日才剛宣布，為因應武漢肺炎疫情延燒，將落實防疫措施，電玩展將如期舉行，不過，橘子集團今日開出第一槍，宣布基於謹慎原則，今年將退出電玩展。

而主辦方台北電腦同業公會經調查各大遊戲廠意願後，發現各大廠均有疑慮，宣布為維護參展廠商、參加業者與玩家健康安全，考量避免大型集會群聚活動，增加感染的可能性，活動將延期至今年暑假，且地點維持南港展覽館 1 館不變，確切日期待大會確認後公佈。