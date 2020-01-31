〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢肺炎衝擊 星展調降今年台經濟成長率為2.3%

武漢肺炎疫情延燒衝擊市場信心，星展集團今 (31) 日發布最新報告指出，肺炎雖影響台灣觀光與出口市場，但台灣去年第 4 季經濟復甦動能強勁，因此將今年 GDP 預測值從原本的 2% 調升至 2.3%，較原先預估的 2.5-3% 略為縮減。

星展集團今天針對武漢肺炎發布最新研究報告，資深經濟學家馬鐵英指出，台灣去年第 4 季復甦動能強勁，如果沒有新型冠狀病毒威脅，原本估台灣今年經濟成長率從 2% 調升至 2.5%，甚至上看 3%。

馬鐵英指出，武漢肺炎直接影響台灣觀光、消費等內需市場，但因兩岸關係惡化，中國自去年 8 月起限縮陸客來台，疫情爆發後台灣也禁止陸客來台，台灣旅行社也停止出團前往中國，讓台灣確診案例比鄰近的香港、新加坡、泰國還少，疫情得以穩定控制。

面對疫情對內需市場的衝擊，馬鐵英認為，台灣目前財政狀況穩定，加上執政黨連任，擁有執政資源，研判政府還有足夠籌碼透過財政政策刺激經濟成長，降低疫情對內需市場的影響。

但馬鐵英也提醒，儘管武漢疫情對台灣今年經濟衝擊程度有限，但由於中國仍是台灣第一大出口市場，更是台灣製造業海外最大製造基地，儘管有美中貿易戰促使台商回流，但仍要注意，這波疫情對台灣出口、整體 GDP 的影響。

星展集團表示，原本看好去年第 4 季強勁的經濟成長，可支撐台灣今年經濟成長率，全年經濟成長率從 2% 跳升至 2.5-3%，但考量武漢疫情可能衍生相關風險，並影響 GDP 表現，因此縮小調幅，將全年經濟成長率從 2% 調升至 2.3%。