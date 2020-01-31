〈武漢肺炎疫情升溫〉台鐵車廂每月4次消毒 乘客不配合戴口罩可拒載

為防止武漢肺炎疫情持續擴散，台鐵今 (31) 日再針對防疫因應對策三大面向提出升級措施，包括車廂每月 4 次全面消毒等，若未來疫情持續升溫，乘客不配合配戴口罩，台鐵將可依契約拒絕運送。

中國 2019 新型冠狀病毒感染病例暴增，台灣目前確診達 9 例，且已出現輕症傳播者，台鐵表示，配合政府防疫政策，持續提升相關防疫措施。

針對旅客宣導面向，台鐵持續使用車站及車廂廣播系統、LED 加強衛教宣導，同時在各車站配置口罩、乾洗手液及體溫計，若有呼吸道、發燒等症狀的旅客，必要時可提供口罩或量測體溫，請與他人保持 1 公尺以上的距離，並盡速就醫。

台鐵強調，若未來疫情持續升溫，將配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，公告旅客須戴口罩乘車，如拒絕相關勸導，得依旅客運送契約拒絕運送。

此外，台鐵針對車站及列車全面性消毒清潔，包括列車每日皆以漂白水稀釋擦拭旅客會碰觸的配件、地板、扶手、窗戶、廁所等，每月 4 次以迪森藥劑及漂白水全面消毒車廂，如有疑似患者搭乘列車，即再次對該列車全面消毒清潔，空調也比照 SARS 期間，將車廂空調溫度調整至 21 至 23 度間。

台鐵表示，亦相當重視第一線員工身體健康，持續供給口罩、額溫槍及耳溫槍等防疫物資，確實督導及要求各段一線值勤人員，務必戴口罩，上班前施行健康管理量測體溫，如發燒超過 38°C ，經醫療、衛生單位確認並發出通知書，立即依規定停止上班。