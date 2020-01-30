〈財報〉三星Q4純益年減38% 半導體部門持續低迷

南韓三星電子 (Samsung)(005930-KR) 週四 (30 日) 公布去年第 4 季及全年財報，其中第 4 季純益年減 38.2%，至 5.22 兆韓元，主要原因仍是記憶體晶片持續低迷所帶來的壓力。

此外，第 4 季營業利益下滑 33.7%，至 7.16 兆韓元，整體營收則增長 1.05%，為 59.88 兆韓元。

三星發布的數字與本月初的收益指引大致相符，股價今開盤後小升，當地時間上午 9:49，股價下挫 0.85%，至 58600 韓元。

(圖表取自 Google)

財報關鍵數據：

第 4 季營業利益為 7.16 兆韓元，年減 33.7%；

第 4 季純益為 5.22 兆韓元，年減 38.2%；

第 4 季營收為 59.88 兆韓元，年增 1.05%：

2019 年營業利益為 27.77 兆韓元，為 2015 年以來最低，年減 52.8%。

2019 年純益為 21.74 兆韓元，年減 51%；

2019 年營收為 230.40 兆韓元，為 2016 年以來最低，年減 5.5%。

以各部門看：

半導體部門第 4 季營收 6.79 兆韓元，年減 10.4%，營業利益為 3.45 兆韓元，年減 55%；

顯示部門第 4 季營收為 8.05 兆韓元，年減 12%，營業利益 2200 億韓元，年減 77%；

行動業務部門第 4 季營收 24.95 兆韓元，年增 7%，營業利益 2.52 兆韓元，年增 67%；

消費電子部門第 4 季營收 12.71 兆韓元，年增 7.8%，營業利益 8100 億韓元，年增 19.1%。

(圖表取自三星官網)

公司看法與分析師展望：

整體來看，第 4 季三星在行動業務上有較大的成長，消費電子部門表現也不差，但受半導體部門與顯示部門的拖累，仍帶來財務上的壓力。

對三星來說，受益於旗艦 Galaxy 智慧手機的強勁銷售，以及針對大眾市場機型的獲利能力提高，擴大了行動業務在季度收益上的貢獻。

消費電子業務的增長，則來自於包括 QLED 電視和新家電產品在內，優質產品的銷售增長所致。

半導體是三星利潤最高的部門，但受貿易戰影響，致價格低迷及全球需求不振，而顯示部門因中國在 LCD 上的挑戰加劇，公司將重心轉向更先進的 OLED 發展。

南韓 IBK 證券分析師 Kim Woon-ho 表示，半導體晶片行業正逐步改善，因此預計價格後續將上漲，但由於 LCD 螢幕的價格及三星供應下降，在這部分的利潤率將遭受破壞。