索尼半導體部門 再度被要求分拆

避險基金「Third Point」於週四 (30 日) 時，在寫給投資人的報告中表示，他們已再度要求索尼 (6758-JP) 將半導體及媒體業務進行分拆，也要求索尼在旗下金融子公司等上市股票的持有方面，能重新進行評價。

《路透社》取得了 Third Point 致函給投資人的報告，Third Point 在內文中提到，他們認為索尼半導體部門的分拆，有助於企業價值的提升，對於去年索尼股票的高投報率給予讚賞，也指出索尼有必要對持有資產進行審慎的重新評估。

索尼去年將他們所持有的奧林巴斯 (7733-JP) 股票進行處分，不過 Third Point 似乎認為這樣還不足夠。

Third Point 表示，索尼一直在持有資產的最佳化問題上逃避，而他們也持續認為索尼的媒體及半導體部門是可以進行獨立的。和目前的一體化形式相比，也能創造出更多的價值。

Third Point 是由美國知名積極投資人羅布 (Daniel Loeb) 所主持的大型避險基金。羅布過去在 2019 年 6 月寫給投資人的公開信中，就曾提到他有要求索尼將金雞母的半導體部門自公司母體分拆，不過索尼在當時也拒絕了這項要求。

索尼股價在 2019 年 6 月之後上揚了近 4 成，也對 Third Point 的一檔旗艦基金貢獻良多。該檔基金在去年的投報率高達 18.6%，而其中有多半都是因為羅布向索尼及金寶湯 (CPB-US) 提出改革建言所帶來的成果。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Third Point 在信中提到近 10 年來，積極投資人是正向投報率的重要原動力。也認為在投資市場環境的變化中，這樣的戰略是會帶來好處的。

另外，Third Point 也在信中提到，他們憂心美國證券交易委員會 (SEC) 提議對議決權行使顧問公司作出限制的決定，恐會阻礙股東們的權利行使。也反對日本財務省擴大收緊對外商的投資限制。