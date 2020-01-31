〈董事酬勞公布〉107年國巨唯一破億 每位董事平均可領1.14億元稱霸上市公司

證交所今 (31) 日公布 107 年度董事酬勞，被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 發出 10.1 億元、每位董事平均實領酬勞 1.14 億元，雙雙稱霸上市公司，中信金 (2891-TW) 則發出 2.61 億元酬金居次，台積電 (2330-TW) 與統一 (1216-TW) 分別發出 3.49 億元、3.11 億元分別排名第三、第四名；和泰車 107 年共發出 2.46 億元董事酬金排名第五。

進一步分析每位董事平均實領酬勞，國巨每位董事平均實領 1.14 億元，加上員工酬勞每位可實領 1.18 億元，是上市公司董事酬勞唯一一家破億的企業；第二名中信金每位董事平均可實領酬勞 5429 萬，半導體一哥台積電每位董事平均實領 4013 萬排名第三，加上員工酬勞每位董事可領取 7444 萬元酬勞。

第四名則由食品業龍頭統一拿下，統一 107 年共發出 3.11 億元董事酬金，平均每位董事可領取 2464 萬元酬金，加上員工酬金，平均每位董事可領取 5652 萬元酬金。

第五名是汽車龍頭和泰車，107 年共發出 2.46 億元董事酬金，平均每位約可領取 1877 萬元的董事酬勞，加上員工酬勞平均每位可領取 2113 萬元酬勞。

另外，第六名到第十名分別為電機業者上銀、台泥、亞泥、大立光、旺宏與遠東新，其中上銀 107 年共發出 2.46 億元董事酬勞，平均每位可領取 2903 萬元酬金，加上員工酬金平均每位董事可領到 3679 萬元酬勞。