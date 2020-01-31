盤前財經大事搶先讀2020年01月31日

今日操盤前瞻

日本 12 月工業生產

美國 12 月個人支出

中國 1 月官方製造業 PMI

世衛宣布：新型冠狀病毒「入列」國際公衛緊急事件

世界衛生組織 (WHO) 台北時間週五 (31 日) 凌晨 4 點左右正式宣布，源自中國的新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件。」閱讀全文...

武漢肺炎全球擴散 推升避險需求 金價創 2013 年以來最高

週四 (30 日) 交易，黃金期貨價格上漲，收盤登上 2013 年 4 月以降最高價，係因武漢肺炎病毒的擴散情形令人擔憂，再度推動避險投資的需求。閱讀全文...

投行紛呼籲：中國須採取政策刺激經濟 以因應疫情衝擊

據《彭博》報導，為了減輕武漢肺炎疫情對於中國經濟造成的衝擊，中國政府有必要擴大公共支出，並向市場注入充分的流動性。閱讀全文...

台股成交創 12 年大量 金管會信心喊話「顯示投資人低接」

武漢肺炎疫情重創台股，加權指數昨 (30) 日重挫 696.97 點，成交量爆出 2754 億元，創下 12 年來最大量，金管會證期局副局長蔡麗玲對此信心喊話表示，「顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心」。閱讀全文...

壽險業去年匯損再度擴大 仍大賺 1546 億元創新高

金管會昨 (30) 日公布壽險業去 (2019) 年全年匯損統計，由於新台幣去年 12 月強升，壽險業匯損再度擴大，使壽險業去年匯損金額高達 2912 億元，創歷史新高。但去年全球資本市場表現均佳，推升壽險業投資收益表現，因此雖然匯損居高不下，但獲利仍繳出大賺 1546 億元、創下歷史新高的好成績，也就是說，壽險業去年呈現「避險式投資」。閱讀全文...