〈鉅亨看世界〉英國上議院要搬家？

英國歷史最久、但功能可能最小的權力部門—上議院，近來難得搶下新聞的版面，原因是英國保守黨考慮將他們遷離倫敦，搬到英格蘭北部城市約克 (York)。但政界普遍不看好此一突如其來的政策，首相強生 (Boris Johnson) 因而遭到同僚的群嘲。

保守黨證實搬遷計畫

保守黨主席 James Cleverly 證實了政府此一想法，並表示，這是一系列北方振興計畫中的一環，是為了平衡英國不同地區的經濟發展，並幫助政治和人民有更緊密的連繫。

目前，約克火車站附近一塊由政府持有的空地，已經成為了上議院的預定地之一。除了約克以外，另一個遷址的地點可能是伯明罕 (Birmingham)。

依保守黨的說法，這像是一個政治承諾的兌現。英格蘭北部向來是工黨的大票倉，但保守黨這次選舉在此地搶下不少席次。這裡受到工業衰退與財政緊縮的影響，近年來經濟表現不佳，強生承諾將投入資金，加強本地的發展。

實際上，上議院預定暫時遷離西敏寺 (Palace of Westminster)，做為將於 2025 年左右開始的整修計畫的一部分。議院原本建議移往此處不遠，政府所擁有的伊麗莎白二世女王會議中心。

英國上議院 (圖: AFP)

不過 Cleverly 表示，為了加強政府與人民的連繫，遷址是個可以考慮的方向，並從根本上向人民展示，政府會以不同的方式做事。

反對聲浪高

約克當地的政治人物讚賞這樣的考量，York Central 的工黨議員 Rachael Maskell 認為，此一想法很好，她會寫信給強生，表明支持這一決定。

她表示，上議院遷址有助於改善本地的基礎設施，特別昰交通運輸，並製造上千個工作機會，提供高品質的就業。

約克市議會自由民主黨領袖 Keith Aspden 也謹慎支持，並表示，這是政府履行對約克及北部選民承諾的時刻，有助提升運輸和基礎設施投資，吸引高質量的居民遷入。

但相較之下，政界更多見到的是嘲諷的聲音。一些保守黨人表示不相信政府做此規畫，其他黨派人士有些認為此事不切實際，一些人覺得是在開玩笑。

保守黨的 Michael Forsyth 表示，當北部人民投票給保守黨時，他們知道政府要送這麼多政客給他們嗎？還是他們希望政府專注在更重要的事，如健康，社會護理和基礎設施等。

女王在上議院演說 (圖: AFP)

工黨上議院領導人 Angela Smith 表示，上議院是議會整體的一部分，將上議院趕離倫敦，難道是擔心被審查嗎？

《BBC》評論認為，即使政府希望藉由將上議院北移，達成與選民更接近的目的，但將一部分同伴派遣到數百英里的地方工作，明顯在後勤與憲法方面都會面臨挑戰。

例如，在女王要對上議院演講的時候，難道要女王親自跑一趙約克嗎？

新當選的諾丁漢東部國會議員 Nadia Whittome 則認為，無論是北部、中部還是南部的工人，都不會在乎上議院在那裡，如果要讓上議院更具價值，還不如讓上議院更多議員是由選舉產生。

如何改革上議院仍無方向

雖然這樣的變動，並非針對上議院的改革，但其實也凸顯，英國政府對於如何改革上議院，還是找不到辦法。

這個如今並不受矚目的上議院，是兩院制國會中最早的存在，創建於 14 世紀，在君王制之下代表貴族發聲，1544 年開始用「上議院」(House of Lords) 的名稱。1649 年由於英國內戰上議院一度被廢，直到 1660 年又恢復。

但隨著民主要求的提高，在《1911 年議會法》的改革中，下議院有權推翻上議院的決定，大幅削減了上議院的實質影響力。不過，除了有關徵稅的動議，英國所有法律都需要上、下議院的批准。

英國上議院 (圖: AFP)

以組成來看，上議院成員目前有 700 多人，成員非經由選舉產生，不代表任何選區。終身貴族的頭銜由首相提議，由女王任命。這些貴族成員以前都是世襲的，現在，上議院中仍然有大約 92 位世襲貴族，英格蘭教會在上議院中有 26 名代表。

即使上議院看來少有實質影響力，但在 20 世紀絕大多數時間，上議院仍可透過立法技巧影響英國政局。例如，在首相柴契爾主政 9 年期間，上議院否決政府的施政計畫就有 112 次之多，雖然政府不必為此總辭，但卻難免感到掣肘。

近期兩次重要的改革，一次於 1997 年，由首相布萊爾 (Tony Blair) 提出，根據 1999 年上議院法，將多數世襲議員趕離，但做為折衷，仍留下其中 92 人。

自此之後，政府依然多次想改革上議院，特別是增加由選舉產生的名額，但均無進展。批評者認為，由選舉產生上議院的做法，可能威脅下議院的崇高地位。他們建議，有必要檢討兩個議院之間的關係，以及各自的角色和權力，然後才決定是否進行改革。

正由於如何改革上議院意見眾多，方向也不明確，反倒讓它繼續運作，成為英國兩院制的保留特色。