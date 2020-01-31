新北環狀線正式通車 可免費搭乘1個月

新北環狀線今 (31) 日於十四張站舉辦通車典禮，下午 2 點起正式營運，至 2 月底止，持電子票證可免費搭乘，未來民眾往返新店、中和、板橋、新莊，不必再繞進台北市轉乘。總統蔡英文、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜及台北市長柯文哲等人皆出席見證通車。

新北環狀線全長 15.4 公里，建設總額約 700 億元，由新北市政府與中央出資，委由北市府捷運工程局興建，串聯多條捷運路網，14 座車站中有 8 座轉乘站，新北居民可大幅縮短交通時間，加上票價計費是以最短距離計算，同樣的起迄站將有降價效果。

舉例來看，從新莊頭前庄站到板橋站，過去需要搭乘中和新蘆線到忠孝新生站，轉乘板南線再到板橋站，單趟車程需要 39 分鐘、單程票價 40 元，環狀線通車後，無須轉乘只要搭乘 2 站，搭乘時間縮短至 6 分鐘，票價也省了一半只要 20 元。

新北市府表示，環狀線從 1 月 19 日開始試乘，累計至 30 日近 36 萬人次搭乘，今起規劃 1 個月的免費營運期，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線各站進站或出站者免收費，其餘里程維持現行收費方式，使用單程票者，因系統無法售出 0 元票，仍依核定票價收費，3 月 1 日起將開始正式收費。

蔡英文表示，環狀線第一階段的通車，是新北市民的大日子，也是交通發展的重要里程碑，400 萬人口值得有更便捷的交通、更好的基礎建設。

蔡英文強調，後續交通建設計畫將加快腳步進行，像是「萬大中和樹林線」第一期工程正在施工，第二期去年也納入前瞻基礎建設計畫中；環狀線第二階段的南環、北環兩段，皆在設計當中。

