疫情蔓延影響面板供應 缺貨預期心理助推報價反彈

新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情持續蔓延，中國政府已下令企業開工延期，而武漢為記憶體、面板重鎮，市場擔憂恐影響相關產品出貨時程，預估武漢面板廠延後復工，將影響整體中國面板供給約 1-2 成，預期缺貨心理也推升面板報價回溫，研調機構 IHS Markit 預估，第 1 季電視面板價格將上漲 5-6 美元。

據了解，中國面板廠京東方、華星光電、天馬都有在湖北設廠，其中，天馬一條 6 代 OLED 手機產線受影響，約佔整體產能 28%，而華星光約有 19% 產能受影響，主要為舊世代線手機面板產線，8.5、10.5 代線則不受影響，而京東方原預期第 1 季投產的 10.5 代廠，也可能因此延期。

法人表示，隨著中國政府因應疫情延燒，下令企業延後開工至 2 月 10 日後，恐衝擊面板供應鏈、出貨，加上去年韓國、中國廠商相繼宣布關廠、減產，第 1 季又正值部分面板廠年度歲修，短期將加速面板供需恢復正常，但廠商的預期缺貨心理，導致面板報價上漲幅度增大。

研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 日前預期，各尺吋電視面板在產能調控下，1-2 月均價可望上漲 1-2 美元，75 吋以上大尺寸也可望止跌回穩，而 IHS Markit 則預估今年第 1 季整體電視面板價格將上漲 5-6 美元。

台廠方面，受武漢肺炎影響，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 皆表示，將配合中國政府政策、機動調整生產，其中，友達也因應肺炎疫情，農曆年前已成立跨廠區、跨部門防疫應變中心。