

◆盤勢分析

1. 美國聯準會 (Fed) 公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年四月底、以維持市場流動性穩定。中國武漢肺炎疫情拉響全球警報，全球市場信心遭到拖累，加上川普彈劾案紛擾不斷，美股拉回迎來逢低買入的投資者，美國消費信心和房價指數優於預期，美股先跌後彈，台灣春節連假期間整體美股下跌，跌幅介於 1.21 至 3.02%，美股四大指數短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)、均線：支撐為季線 (約在 11，750 點) 附近，壓力為 12，000 至 12，197 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多震盪。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 146 點附近，壓力為 150 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、IC 設計、記憶體、光通訊、被動元件等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、被動元件、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、原物料、防疫概念股等。

5.4551 智伸科在 11/2019 臨時股東會已決議通過將以發行新股的方式，併購英屬開曼群島商六方精機股份有限公司 100% 持有之旭申國際科技股份有限公司的股權，也於 01/14/2020 取得金管會的核准，原先預定的轉換日期為 01/31/2020，但因為六方精機為外國公司，法令規定需經投審會核准，由於投審會的審查程序尚未完成，因此智伸科於 01/21/2020 發布重大訊息變更股份轉換基準日，待取得投審會核准函後，將另行公告變更股份轉換基準日。智伸科在宣布將併購旭申科技之後，由於將自此正式進入 Tesla 的供應鏈。

6. 外媒週三報導，葉門的伊朗武裝胡塞反抗軍聲稱已向沙烏地阿拉伯一些目標發射火箭和無人機攻擊，包含阿美公司的石油設施，引起市場擔憂該地區的衝突可能造成中東石油市場的中斷。留意油價波動對物價及原物料的連帶影響。

7. 春節過後即將迎來開工潮，大陸國務院雖然延長春節假期至 2 月 2 日，3 日起才正常上班，但為了阻斷人流傳播疫情，包括上海、江蘇、浙江、福建、雲南、重慶以及廣東等多個省市相繼宣布延遲企業開工，至少再延休一周至 2 月 10 日起開工。

8. 蘋果公司 (Apple)28 日發布異常大的營收預測區間，反映執行長庫克所謂武漢肺炎疫情造成生產線的「不確定性」。他也表示，蘋果零售店人潮縮減、已關閉中國一家分店，並限制員工赴大陸旅遊。

9. 特斯拉執行長馬斯克積極拓展太空計畫，其創辦的 SpaceX 無人太空船最快第 2 季正式載人飛行，並將大舉打造 1.2 萬個低軌衛星，預估將釋出上兆元商機，鴻海集團旗下衛星通訊設備商 2314 台揚有望率先打入 SpaceX 供應鏈；3491 昇達科、6271 同欣電等也積極迎向爆發的低軌衛星商機。