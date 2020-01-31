英國放行華為 美國務卿登門警告：危及情報共享關係

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (30 日) 針對英國放行華為參與部分 5G 網路持保留態度，承認與英國在使用華為上出現歧見，並暗示情報共享關係僅存在可信賴網路中，以此警告英國。

週二 (28 日) 英國宣布允許華為參與國內核心設備以外 5G 建設，作為盟友的美國對此表示擔憂，而白宮更對此失望。

蓬佩奧週四 (30 日) 接續為期兩日的訪英行程，試圖緩和英美在華為議題上意見相左的關係，預計將在此趟行程拜訪英國首相強生，屆時兩方將討論華為 5G 問題。

行前蓬佩奧表示，英國政府仍有機會考慮將華為排除在 5G 建設外，「公民訊息或攸關公民的國家安全資訊，透過有中國政府授權的網路設備進行傳輸時，就會帶來風險」。蓬佩奧說道。

蓬佩奧更補充道，「我非常有信心，英美兩國能找到方法來解決這一分歧」他強調「五眼」情報聯盟將繼續存在，但他重申五眼聯盟的情報系統只會選擇可信賴網路分享資訊。

自去年五月以來，美國不斷指控華為為中國政府收集各國情報，並努力遊說盟友拒絕讓華為參與該國 5G 網路建設。此前更曾警告英國若不限制華為，可能將中斷英美情報共享關係。

蓬佩奧在與英國外交大臣 Dominic Raab 發表聲明時，強調華為背後的中國政府是「我們時代的主要威脅」，並敦促美國及其盟國必須確保擁有軍事和技術力量。

英國曾兩度推遲是否開放華為 5G 建設的決議，首相強生曾表示，絕對不會做任何會威脅英美兩國關係的決定，但最重要的是能讓英國人民能使用到最佳技術。