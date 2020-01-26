英國用不用華為5G進入倒數！強生與川普討論通訊安全

昨 (25) 日法新社報導指出，在英國首相強生 (Boris Johnson) 準備宣布英國是否採用華為 5G 系統之際，他與美國總統川普已就電信安全問題進行討論。

英國首相辦公室發言人指出，強生與川普昨晚已通電話，雙方討論一系列議題，包括確保英美雙邊電信網路安全的合作。而美國白宮也證實這項報導。

美國已禁止採用華為的 5G 電信基礎設備，因為擔心該公司可能受到北京控制，但華為強烈否認。

美國也不斷說服其盟友要排除華為 5G 通訊設備，將「封鎖華為」的影響力擴大至全球。

強生將在下周決定是否英國 5G 網路建設需排除華為設備，而英國情報機構相信，他們能夠遏止華為可能帶來的任何潛在風險。

此外，美國商務部近期想將擴大對華為供應的限制，將「源自美國技術含量」之出口標準，自 25% 比重下調至 10%，並將出口產品的範圍擴大到包括含非科技產品，例如一些裝有非敏感晶片的消費電子產品。

但該政策已被美國國防部和財政部聯合反對，最終商務部也撤回這一條提議。

外傳美國國防部反對的原因在於擔心這項規定可能會對美國企業造成衝擊。如果這些公司不能繼續向華為銷售產品，那麼他們將失去一個重要的收入來源，進而無法繼續保持技術優勢。不過，白宮即將召開高層會議討論這項議題。

此外，昨日華為輪值董事長徐直軍公布，預估 2019 年華為營收將逾 1220 億美元，年增 18%，2018 年營收為 1070 億美元。

