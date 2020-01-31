虛驚一場！澳門旅客檢測為陰性 六千旅客「白卡」義大利郵輪

義大利歌詩達郵輪公司 (Costa Cruises) 的一艘「歌詩達翡翠號」(Costa Smeralda) 週四 (30 日) 抵達義大利奇維塔韋基亞 (Civitavecchia) 市鎮，然而，船上的一名澳門女乘客發燒疑似罹患武漢肺炎，該鎮市長要求全船 6 千名遊客不得下岸。

義大利衛生部發言人週四表示，義大利一艘遊輪上對一名澳門發燒旅客測試證明，病毒呈現陰性，該名女患者並未染上新型冠狀病毒。

一艘義大利歌詩達郵輪 (Costa Cruises) 行經法國馬賽、西班牙巴賽隆納、馬略卡島並於週四來到義大利奇維塔韋基亞 (Civitavecchia)。

然而，船上出現一名澳門婦女發高燒，醫療團隊懷疑澳門婦女疑似罹患中國武漢肺炎，奇維塔韋基亞市長要求檢測病患，直到確認該名乘客未受新型冠狀病毒感染，才能讓全船 6 千名旅客靠岸下船。

這名患者與其先生被隔離在郵輪的醫院，檢體被送往當地送驗；而船上一位台灣苦主行程突遭停擺，在網上貼文大嘆：「X！我跟家人都困在船上…… 我們的羅馬一天行程就沒了，還得回船吃『噴』」。

義大利歌詩達郵輪發言人說：「一旦發現可疑病例，船上醫療團隊立即啟動所有相關的健康程序，以迅速隔離和管理臨床狀況。衛生當局已立即收到通知，現在正在執行所有相關措施。」

所幸最終虛驚一場，該名女患者證實並未染上新型冠狀病毒，全船 6 千多名旅客歷經數小時天人交戰折騰後，終於得以下船入境義大利。