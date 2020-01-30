〈武漢肺炎疫情升溫〉確保國內口罩供貨穩定 口罩每人限帶5盒出境未來數量上限恐緊縮

因應武漢肺炎疫情國內口罩需求，財政部日前宣布，每名旅客可攜帶出境口罩以 5 盒 (一盒 50 片) 為限，超過將予以沒入並處以 3 倍以下罰鍰，關務署官員坦言，如果疫情狀況嚴峻，未來每人攜帶出境數量限制恐將進一步限縮，暫無放寬計畫。

關務署官員指出，本週起將視疫情、國內口罩供需最新狀況，滾動式檢討調整每人每次可攜帶口罩出境數量，最快本週就會調整相關規定，但官員也說，目前情況來看，限縮攜帶出境的數量可能變少，暫無放寬的計畫。

武漢疫情讓拋棄式醫療用口罩奇貨可居，全台大鬧口罩荒，為確保國內口罩供應無虞，經濟部與財政部小年夜宣布，自 1 月 24 日起到 2 月 23 日展開為期一個月的紡織材料製的口罩暫停出口，財政部日前也宣布，民眾出口攜帶口罩以 5 盒為限，超量攜帶者將依據海關緝私條例予以沒入並處於罰鍰。

部分台商、旅客打算趁近日返回中國之際，企圖超量攜帶醫療用口罩出境，但都難逃海關法眼，根據關務署統計，昨 (29) 日就查獲 4 起、共 2095 片口罩違規超帶，目前已將相關口罩扣押，並送交疾管署作為防疫之用。

關務署今 (30) 日召開記者會說明執行狀況，據統計，光是昨天一天就查獲 4 件超量攜出的口罩郵包，其中寄往中國 1 件 500 片、香港 225 片、寄往澳洲數量高達 1300 片，另有 70 片準備寄往新加坡，統計共 2095 片超量攜帶出境的口罩。

關務署官員表示，因應武漢疫情，財政部今天早上邀集經濟部、衛服部、內政部航警局、海巡署、陸委會等進行跨部會會議，會中達成四點共識，包括：一、目前攜帶出境以 5 盒為限，二、超量部分依海關緝私條例沒入並處以罰鍰，三、遭海關沒入的口罩將送往疾管署作防疫之用，四、各部會將成立聯繫窗口，對於違規案件將從嚴執行。

關務署官員強調，口罩攜帶出境數量是以個人自用所需為標準，目前每人 5 盒 (250 片) 為限已屬從寬認定，即日起將每週召開會議，視疫情狀況與國內產能現況進行動態式調整。

官員也說，口罩攜帶出境數量限制執行以來，確實查獲不少民眾企圖多帶而遭海關查獲沒入，部分民眾更因此對海關人員破口大罵，讓第一線執法人員相當無奈，但目前屬於防疫非常時期，國內口罩應以國人需求為優先考量，希望民眾能共體時艱互相體諒。