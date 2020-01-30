〈央行理監事會記錄〉尚無採預防性因應政策急迫性 惟武漢肺炎後續衝擊仍待觀察

台灣央行今 (30) 日公布去年第四季理監事聯席會議議事錄摘要，當時全體理事均贊同政策利率維持不變，並認為，尚無採行預防性因應政策的急迫性，維持國內政策利率不變是穩當的決策，也指出今年全球經濟下行有四大風險，惟尚未將武漢肺炎列入，後續央行如何因應此次肺炎黑天鵝對經濟造成的衝擊，有待觀察。

央行在議事錄摘要中提及，今年的四大不確定因素包括有 (一) 美國主導的貿易摩擦不斷、(二) 中國大陸經濟放緩，經濟金融風險上升、(三) 全球非金融企業債務攀升，且信用品質惡化，加上壽險公司和退休基金增加高風險另類投資 (如私募股權)，全球金融脆弱性累增、(四) 地緣政治風險仍存。

就利率方面，有位理事認為，近期出口成長改善、台商回流帶動投資暢旺、房市趨熱，以及國內經濟成長預測上調，均顯示國內經濟展望審慎樂觀，因此，目前不宜調降政策利率。

再者，考量全球金融脆弱性、美中貿易摩擦和英國脫歐等不確定性仍存，以及國際熱錢流入壓力，若升息，可能加劇熱錢流入；另一方面，由於國內通膨率低，且仍存在負的產出缺口，並不具備升息的條件，因此，支持政策利率維持不變。

另位理事則指出，近期國內經濟數據變化不大，且預期明年負的產出缺口增加有限，再加上國內金融情勢仍屬寬鬆，銀行體系資金充裕，無降息的理由。

也有理事認為，當前國內利率已低，再調降政策利率以激勵消費與投資的效果不佳，無降息的理由，。

有位理事贊成政策利率維持不變，並表示主要是考量國內通膨展望溫和，加以台商回台投資陸續落實、美中貿易摩擦帶動資安相關產業鏈廠商擴大在台投資，以及 5G 等新興科技應用商機促使國內大廠增加資本支出，驅動未來國內投資動能。

有位監事則指出，台灣的生產鏈近年來已慢慢建立，據工商普查資料顯示，輸出的輸入係數降低，顯示台灣經濟已不似以前的淺碟性。

去年第四季全體理事一致同意央行重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別維持年息 1.375%、1.75% 及 3.625% 不變。