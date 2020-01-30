台灣50配息率近4% 除息前夕湧棄息賣壓

全台最具代表性的 ETF「元大台灣 50 ETF」(0050-TW），將於明 (31) 日除息，每股配發 2.9 元，以 2019 年兩次評價配息各為 0.7 與 2.9 元，累計配發 3.6 元，配息率近 4%，且 0050 去年曾出現「秒填息」而受津津樂道，但由於正值武漢肺炎疫情肆虐之際，台灣 50 今日大跌 5.68%，股價收在 92.15 元，成交量暴增至 3.2 萬張，出現棄息賣壓，最新淨值為 92.03 元。

元大台灣 50 ETF 分別於 2020 年 1 月 7 日、1 月 20 日進行第一、第二階段公告，每股配發 2.9 元，除息日訂為 1 月 31 日、收益分配發放日為 3 月 6 日。以 2019 年兩次評價配息各為 0.7 與 2.9 元，累計配發 3.6 元，配息率達 3.99%，同時期含息報酬率為 28.09%。

0050 成立於 2003 年 6 月 25 日，不僅是現今規模最大、最具代表性的 ETF，也因受到廣大投資人青睞，為全台第一檔受益人數突破 10 萬人的 ETF，0050 截至 1 月 20 日，規模達到新台幣 633 億元，歷年平均配息 2.29 元（2005 年開始配息以來），平均填息天數僅 46 天 (不含本次配息)，尤其 2019 年 7 月 19 日除息日一開盤便填息達陣，創下 2003 年成立以來最快填息紀錄，而 0050 也因火速「秒填息」受到市場津津樂道。

對於有意參與除息的投資人，投信業者提醒，目前國內 ETF 多設計配息機制，應先瞭解相關配息規定，以及預估配息公告等，才能掌握 ETF 的除息狀況，舉例來說，0050 今年除息日訂為 1 月 31 日，投資人須於 1 月 30 日以前（含當日）買入 0050，才具有參與除權息資格，也建議投資人可透過不同的 ETF 建置投資組合，降低市場波動影響，亦可掌握除權息行情。

另投資人也可透過「元大台股 ETF 連結傘型基金」投資 0050、0056，其獨有的不配息級別，可免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用各種級別來配置完成。

「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。其主要具有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息的受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。

投信業者也提醒投資人，不論個股或 ETF 都有可能發生當年度不配息的狀況，尤其是希望打造退休理財組合的退休族，更應留意退休理財標的勿過度集中，應適度分散於不同類型標的，例如：ESG、台股、美股、股市、債市、REITs 等，透過不同的主題、區域、資產類型打造多元配置，提升投資組合面臨市場波動時的抗震強度。