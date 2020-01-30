武漢肺炎重創房市？ 專家：不可能大跌  短期內有可能出現低點

武漢肺炎疫情蔓延，不少人憂心疑似 2003 年的 SARS 疫情，導致房市暴跌。對此專家表示，對照 17 年前的疫情防治經驗，加上房價、房市資訊透明度度已不可同日而語，房價難再出現暴跌，但短期數月內有可能出現房價相對低點，建議民眾可利用網路多多比價。

「簡單地說，房市在 SARS 之前已經走了近 10 年的空頭，SARS 剛好是引爆點。」屋比房屋總監陳傑鳴表示，2003 年台灣爆發 SARS 疫情時，台灣房市當時已歷經 1995~1996 年的台海危機，與 1998 年的亞洲金融風暴等將近 10 年的低潮期，當時疫情傳出死亡病例並迅速蔓延後，造成相當大的社會恐慌。許多民眾當時足不出戶，不僅導致整體消費市場低迷，房地產市場也進一步受到重擊，不少銷售案場幾乎人氣掛零，甚至有建案不敵疫情黯然撤場，房價也出現明顯回檔。

住商不動產企研室主任徐佳馨分析，在 SARS 前一年、2002 年起，政府祭出土增稅大幅降低措施、一年內推動兩次青年優惠利率購屋貸款，以及修法開放外資不限於自用，可以直接外國公司名義投資國內不動產等，「當時政府的三招救市，加上中央銀行連續 14 次降息，對奄奄一息的房地產業注入強心針。

再看 2001 至 2004 年內政部的買賣移轉棟數，2001 年全年移轉僅有 25.9 萬棟，2002 年卻爆量到 32 萬棟，2003 年又成長到 34.9 萬棟，2004 年噴發到 41.8 萬棟，價格一路不回頭、直到 2014 年高點為止。

徐佳馨直言：「說到底，目前利率低，市場資金也充沛，且房價、稅制與資訊透明度都與當時不可同日而語，想要大發災難財，並不容易。」

不過陳傑鳴指出，目前台灣武漢肺炎疫情在台灣尚未明顯擴散，顯見政府防疫有成，但短期內民間消費與房市買氣確實都可能受到影響，估計不少建商跟屋主對於價格堅持可能放軟些，甚至不排持有先降先贏的狀況。想買房的民眾可以可趁此時，利用整合市場待售資訊的 Ubee 房屋比價平台、BigFun 比房網…. 等比價平台，掌握待售房屋的最新價格資訊再看屋出價。只要時刻掌握房市資訊在未來疫情緩合時進場，將可能重演過去 2003 年 SARS 後買房，出現買到最低點的可能。