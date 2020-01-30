加拿大總理杜魯道公開支持台灣成為WHO觀察員

武漢冠狀病毒延燒迄今，感染案例與人亡人數持續飆升。加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 在加國國會應詢時公開表示，支持台灣以觀察員身分出席世界衛生組織 (WHO) 會議，杜魯道也是目前公開支持台灣成為 WHO 觀察員的最高層級領袖。

在加拿大當地時間 29 日舉行議會會議上，保守黨議員 Michael Cooper 故意拼出「T-a-i-w-a-n」，並表示：「這是關於台灣的問題！」他說道，加拿大人的健康和安全取決於國際上對冠狀病毒的有效協調應對，並指出台灣先前已經確定了五例確診病例 (目前為八例)。「政府是否支持將台灣納入有關該病毒的國際討論中？是還是不是？」隨即聽見議員們的歡呼聲和掌聲響起。

杜魯道在回應表示：「正如我們在 SARS 病毒爆發期間所做的，我們支持台灣有意義參與國際多邊論壇，特別是當台灣的存在為全球公共利益做出重要貢獻時。」他也表示：「台灣在 WHO 會議中擔任觀察員角色，符合國際衛生領域的最大利益，也會我們對抗疫病的重要夥伴。」

杜魯道的明確表態，讓國會全場反應熱烈，議員們的鼓噪聲一度蓋過杜魯道的聲音。

特魯多也暗示加拿大長期以來一直支持台灣參與世界衛生組織，「我們歡迎整個國際社會參與以促進全球健康衛生，這正是我們長期以來採取此一立場的原因。」