〈武漢肺炎疫情升溫〉馬雲將捐贈1億元人民幣 協助武漢肺炎疫苗研發

武漢肺炎疫情截至目前為止在全球已經傳播到 15 個國家，感染病例超過 7000 例。阿里巴巴創辦人馬雲 (Jack Ma) 表示，將透過旗下的「馬雲公益基金會」捐款 1 億元人民幣，以資助新型冠狀病毒的疫苗研發。

馬雲公益基金會將捐贈 1 億元人民幣資助武漢肺炎疫苗的研發，中國科學院以及中國工程院，則將獲得 2000 萬元人民幣以預防和治療武漢肺炎。該基金會在微博中表示：「我們知道人類與疾病之間的鬥爭是漫長的旅程。這筆錢將有助於各種醫學研究工作，並有助於疾病預防。」

此次疫情嚴重，有數據顯示，目前武漢肺炎確診病例 7815 例，死亡 170 例，也不少中國科技業公司也紛紛捐贈物資，騰訊捐贈了 3 億元人民幣的商品，並將提供地圖和數據服務，叫車巨頭滴滴出行指定特定車輛在某些城市中專門運送醫務人員。百度和 TikTok 母公司字節跳動也紛紛提供相關的經濟援助。在疫情爆發後，騰訊等許多公司也已將農曆新年假期延長了一周或更長時間。

除中國企業外，比爾及梅琳達 • 蓋茨基金會也在日前宣布將捐贈 500 萬美元，並提供相關的技術和專家來幫助中國加速在新型冠狀病毒的流行病學研究、緊急預防措施和醫藥產品研發等工作。另外，美國飛機製造商波音也宣佈將捐贈 25 萬個醫療用口罩，以協助中國當地醫療用品短缺的問題。