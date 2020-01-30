〈武漢肺炎疫情升溫〉宅經濟可望受惠 宇峻、鈊象逆勢強漲逾半根停板

受武漢肺炎衝擊，市場憂心恐影響電子產品出貨時程，及中國內需市場消費力道，除醫療生技族群外，遊戲族群受惠宅經濟發酵，成為資金避風港，宇峻 (3546-TW) 逆勢飆漲近 8%，鈊象 (3293-TW) 也大漲逾 6%，網龍 (3083-TW)、智冠 (5478-TW) 也站穩盤上，表現不俗。

武漢肺炎感染人數持續攀升，衝擊台股表現，今日金鼠年開紅盤大跌逾 500 點，盤面一片綠油油，電子三雄全盤皆墨，傳產、電金權值股同步下挫。

不過，在武漢肺炎影響下，可望推升宅經濟發酵，激勵遊戲族群逆勢走強。鈊象去年在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，單月營收頻創高，而今年旗下五大遊戲產品線《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》及《海王寶藏》等，可望持續延續去年動能，推升營運表現。

而宇峻自主研發、攜手智冠旗下遊戲新幹線聯合發行的三國 IP 手遊大作《三國群英傳 M》，1 月初已展開首次大規模刪檔封測，較原先預期的 1 月中旬時程提前，法人認為，《三群 M》可望在本季上市，為遊戲新幹線、宇峻雙雙挹注營運動能。

智冠旗下網龍繼 2017 年推出的《吞食天地 M》，今年網龍將推出大型 IP《黃易 M》，有機會在本季上市，由於在端遊時代《黃易 Online》單月營收最高達 7000 至 8000 萬元，且經典端遊轉手遊，單月營收可望翻倍成長，待《黃易 M》上市後，可望明顯挹注網龍與智冠今年營收表現。