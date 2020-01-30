材料- KY跨入不織布生產 將開發高階產品

材料 - KY(4763-TW) 正在執行擴產方案，由於本身上下游整合完整，已順利跨入不織布開發與生產，公司也將進一步朝繡花不織布等高階產品發展。

材料 - KY 去年第 4 季營收 6.07 億元創新高， 2019 年全年營收 21.75 億元，也改寫年度新高紀錄，年增 25.07%；今年第 1 季由於醋酸纖維素及絲束等產能完工投產，材料 - KY 主管指出，春節期間持續生產中，並不存在復工與否的問題。

材料 - KY 去年第 4 季營收創高，受惠上游原物醋酐價格報價下跌 23% ，加上擴充產能挹注，毛利率可望跳升到 31-32% ，全年將站穩 3 成創新高，每股純益上看 7 元。。

材料 - KY 今年產能投產規畫中，絲束與醋片產能將逐步在第 2 季、第 3 季開出，全年營收可望逐季走揚，年增上看 15%，其中，絲束將增加 1 條新線產能 1000 噸，預期第 1 季完工，第 2 季投產，產能將從 1.4 萬噸增加到 1.5 萬噸；醋片則增加 5000 噸產能，估第 2 季完工、第 3 季投產，屆時產能將擴張到 25 萬噸；在擴產效益挹注下，將投入高階不織布產品生產。

材料 - KY 生產醋酸纖維素及絲束，全球僅四個集團大廠供應，屬寡佔產業，以國際大廠如塞拉尼斯 (Celanese) 生產規模最大並具主導地位，材料 - KY 的絲束銷售地區則遍及南美、北非 、東南亞、中東等地區，銷售地區為中國。