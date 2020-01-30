盤前財經大事搶先讀2020年01月30日

今日操盤前瞻

〈Fed 會議〉Fed 一月、十二月聲明比一比：下修家庭支出措辭自「強勁」至「溫和」

美國聯準會 (Fed) 於美國時間週三 (29 日) 公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，合於市場預期。聯準會 (Fed) 一月利率聲明，與上一次的十二月利率聲明相比之措辭差異整理如下。閱讀全文...

〈武漢肺炎疫情升溫〉疫情擴大 蘋果、GM 中國供應鏈恐受衝擊

幾家在中國擁有大量投資的大型美國企業，正在為致命的武漢病毒傳播造成的潛在破壞做好準備。戰略與國際研究中心的 Scholl 國際業務主席 William Reinsch 說，「如今是個講究即時交貨 (just-in-time) 和低庫存的時代，因此非常可能很快就會在供應鏈出現短缺的情況，消費者會開始注意到產品開始到貨延遲。」閱讀全文...

〈武漢肺炎疫情升溫〉台股開紅盤補跌壓力大 勞動基金備妥 640 億銀彈率先上場穩盤

中國武漢肺炎疫情延燒，衝擊全球股市，農曆春節期間包括美股、歐股、日股等股市接連跳水，讓今 (30) 日開紅盤的台股壓力遽增，為穩定市場投資信心，據悉，政府四大基金明日將隨時待命，其中勞動基金已備妥 640 億元銀彈伺機上場穩盤，必要時再由國安基金出馬進場。閱讀全文...

〈觀察〉中華電再下調財測 5G 頻譜競標天價壓力 不亞於 499 之亂

電信龍頭中華電 (2412-TW) 公布年度財測，每股純益估達 3.99-4.19 元，較去年減少 0.24-0.04 元，市場解讀是受 5G 開台影響，不過，過去年年財測超標的中華電，自 499 之亂後，已連續 2 年未達標，如今又下修財務預測，顯示電信商營運壓力前所未見。閱讀全文...

〈黃金鼠來寶〉金價仍看俏 8 大鍊金投資工具比一比

提到投資黃金，目前的交易模式相當多元化，有一般實體交割的金飾、金條，或是無實體、賺取買賣差價的黃金存摺、櫃買黃金現貨交易平台、黃金基金、黃金 ETF、黃金期貨基金、以及黃金期貨等 8 大黃金投資管道，到底哪一種最適合你？閱讀全文...



