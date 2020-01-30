〈武漢肺炎疫情升溫〉台股狂瀉600點 恐創26年新春最慘開紅盤 止跌訊號看一重點

武漢肺炎疫情擴散，台股今 (30) 日鼠年開紅盤重挫 600 點，失守 11600 點整數大關，跌幅最深超過 4.9%，創近 26 年來新春開紅盤最重跌勢，預估成交值也爆出 3000 億元的大量，大舉湧現補跌賣壓。法人提醒，武漢封城，要留意於武漢設廠的上市櫃公司營運受停工衝擊程度，將是台股跌多深的重要止跌訊號指標。

武漢肺炎疫情擴散，確診人數及死亡人數不斷攀升，台股盤中最低爆量摜壓到 11517.63 點、重挫 601 點，跌幅超過 4.9%，法人表示，若盤中跌勢沒收斂，恐改寫 1994 年新春開紅盤日當天的 4.43% 跌幅。

據統計，台股史上收盤單日最大跌點為 2018 年 10 月 11 日的 660.72 點，當時是因為美國升息、債市利率上升所致；第二大跌點為 2000 年 3 月 13 日的 617.65 點，因受當時全球金融風暴影響；第三和第四大跌點同發生在 1990 年，分別為 4 月 7 日 612.45 點，和 2 月 26 日的 572.03 點，主因為爆發波斯灣戰爭。今天倘若收盤跌超過 572.03 點，恐躍升為台股史上第四大跌點。

今天重災區落在觀光、百貨、航空雙雄，但法人提醒，不少上市櫃公司在武漢設廠，包括：聯發科、緯創、聯華神通、金仁寶、富士康、聯電、光寶、群光、藍天、健鼎科技等，由於武漢已經封城，更要留意相關公司營運受封城停工衝擊多大。

法人強調，新型冠狀病毒肺炎持續在中國大規模擴散，新增病例正快速成長中，西藏也確診感染首例，意味著新型冠狀病毒肺炎已蔓延至中國全國，今天許多上市櫃公司都已公告大陸據點配合中國政策延長中國春節假期，因此除武漢設廠的台廠，各公司在大陸營運也是觀察重點，但也因為延後開工，將使供給更為吃緊，可觀察是否啟動新一波漲價預期，這些都將是台股跌多深的重要觀察指標。

法人表示，整體來說，基於過去已具備 SARS 防疫經驗，台灣這次也積極防疫，相關政府單位已經提出防疫作戰，預期台股不至於發生像 SARS 一樣，出現短期就崩跌 11% 的情況。