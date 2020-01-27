〈武漢肺炎疫情升溫〉中國旅行社禁止出團 預期將重創泰國經濟

為了防止武漢疫情的擴散，中國旅行社協會在週六 (25 日) 時宣佈，將暫停全國旅行社經營團體旅遊服務及「機加酒」產品銷售。

據《彭博》報導，中國旅行團在去年於泰國的消費金額達 180 億美元，佔了泰國整體外國旅客觀光收入的 4 分之 1 以上，而觀光產業又占了泰國整體 GDP 的 21%，因此，中國宣佈禁止旅行社出團的規定，預期將會重創泰國的經濟成長。

中國旅客消費支出佔整體泰國觀光收入比重 (圖：Bloomberg)

而泰銖匯價的上漲，亦對於泰國的出口及觀光產業造成了衝擊，泰銖匯價在去年上漲了 9%。渣打銀行駐曼谷經濟學家 Tim Leelahaphan 表示，新型冠狀病毒的擴散對於泰國經濟是個風險，另外，泰銖的上漲亦對觀光產業造成影響，並導致泰國的景氣成長受限。

根據泰國觀光部長 Phiphat Ratchakitprakarn 表示，中國的旅遊禁止令對於泰國所造成的影響，將取決於該禁令實施的期間長短，若禁令實施期間達 3 個月，則預期將會導致泰國損失約 500 億泰銖 (16 億美元) 的觀光收入。

隨著中國旅客的海外移動，目前武漢肺炎疫情持續擴散至世界各國，包括：日本、南韓、台灣、泰國、越南、新加坡、尼泊爾、法國、澳洲及美國。目前泰國的確診病例已達到 8 例。

武漢肺炎疫情的擴散、以及中國禁止旅行社出團的規定，亦對泰國的股市造成了重創，尤其是觀光休閒類股，更於上週下跌了 6%。

泰京證券（KTB）的董事長 Win Udomrachtavanish 表示，預估包括飯店在內的旅遊相關類股，在未來三個月的表現將會劣於大盤，雖然接下來將會進入旅遊旺季，但預期來自中國的旅客人數將會大幅減少。

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