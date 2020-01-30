〈台股盤前〉武漢肺炎延燒 今日恐補跌回測萬二大關

中國武漢肺炎蔓延全球，確診人數已突破 7000 例，疫情恐衝擊上半年經濟，國際股市在春節期間全面走跌，摩台指也重挫逾 3%，台股今 (30) 日開紅盤補跌壓力重，不過，隨著美股、台積電 ADR 跌幅收斂，加上政府四大基金隨時待命，台股今日恐回測萬二大關，下探季線支撐。

春節期間美股跳水重挫後，四大指數除費半外跌幅多見收斂，權王台積電 ADR 則有 1.8% 的跌幅，日、韓股跌幅近 4%，港股在昨日開紅盤後，也重挫 3%，春節期間跌幅累計高達 5.88%。

財政部次長阮清華也緊盯國際股市變化，表示台股如有失序、崩盤等成就條件，國安基金不排除召開會議採取因應措施，據悉，政府四大基金已隨時待命，其中勞動基金已備拖妥 640 億元伺機上場穩盤。

隨著武漢肺炎持續延燒，生技族群可望直接受惠，如不織布口罩廠恆大，清潔用具商康那香、毛寶、花仙子，疫苗廠國光等相關防疫個股，今日預計將有不錯表現。

反觀在中國設廠的台商如鴻海、光寶科、欣興、可成等大廠，昨日皆公告將延遲開工日至 2 月 10 日，恐面臨客戶訂單交貨遞延、生產周期拉長等，進而影響首季營運，且開工後如何防疫也將是一大挑戰。

法人認為，台股今日開紅盤將先行反映國際情勢，走勢恐呈下跌態勢，至於何時止跌，仍需持續觀察疫情。