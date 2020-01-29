〈台股風向球〉武漢肺炎黑天鵝襲擊 紅盤日恐補跌 二大概念股逆勢受惠

鼠年行情正要開始，就遭逢大型黑天鵝「武漢肺炎」襲擊，儘管台股封關以來至 1 月 28 日期間，美股道瓊指數僅下跌 2.1%，尚不至於有龐大恐慌性殺盤，但日韓股同一時間均跌逾 3.5%，陸股雖宣布延後開市但仍不妙，法人預期，鼠年開紅盤日恐現補跌賣壓，開低可能性大，其中觀光百貨內需相關族群最受衝擊，反觀口罩製造相關、生技醫療等防疫股，甚至是遊戲、網購等宅經濟概念股，均有望逆勢受惠。

美股道瓊指數從台股封關以來至 1 月 28 日，跌幅逾 2%，費城半導體指數僅跌逾 1%，可預期不至於因武漢肺炎疫情擴大而出現明顯恐慌性賣壓，主要是因蘋果財報優於華爾街預期。

中國官方公布武漢肺炎死亡人數正不斷攀升，確診病例也持續增加，世界衛生組織 (WHO) 已承認，日前錯估此病毒的全球危險性，改口為在中國的風險非常高，全球防疫層級也提高。

在國內，中央流行疫情指揮中心除公布再新增確診病例至 8 例，同時更擴大提升中國 (不含港澳) 的旅遊疫情建議至第三級警告，也就是民眾若非必要，應避免前往。

法人認為，陸股封關前即因武漢肺炎擴散而重挫，農曆春節過後，由於中國龐大返鄉人口將陸續回到工作岡位，市場憂心恐再引發更大感染潮，不排除陸股年後開盤賣壓沉重，衝擊整體亞股。

而在中國境外的其他亞洲地區，包括日本、台灣和香港等地，春節期間早有不少返鄉和旅客往返，疫情能否控制得宜仍待觀察，若確診病例繼續增加，台股恐有持續下探壓力。

從外資封關前的布局來看，現貨買超 51.4 億元，但期貨淨多單減碼 593 口至 31789 口，做多意願不高，尤其現階段台股處在 29 年多來的相對高檔位置，此次武漢肺炎黑天鵝來襲，法人認為，外資在開紅盤日恐大舉湧現賣壓，短線行情恐高度謹慎看待。

整體而言，台股觀光族群中包括旅遊業、飯店業甚至是百貨商場、餐飲業者等恐首當其衝，至於電子廠因中國疫情擴大而產生斷鏈壓力或有轉單效應，仍有待觀察，不過防疫概念股將是盤面上最強勢的一群。