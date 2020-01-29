〈武漢肺炎疫情升溫〉台股開紅盤補跌壓力大 勞動基金備妥640億銀彈率先上場穩盤

中國武漢肺炎疫情延燒，衝擊全球股市，農曆春節期間包括美股、歐股、日股等股市接連跳水，讓明 (30) 日開紅盤的台股壓力遽增，為穩定市場投資信心，據悉，政府四大基金明日將隨時待命，其中勞動基金已備妥 640 億元銀彈伺機上場穩盤，必要時再由國安基金出馬進場。

台股明天即將開紅盤，受武漢疫情蔓延衝擊，包括美股、歐股、日股等全球股市農曆春節期間幾乎一面倒跳水重挫，儘管昨 (28) 日美、日股市已經率先反彈走揚，但仍讓台股鼠年開紅盤備感壓力，加權指數「萬二」關卡恐不保。

財政次長、國安基金執行秘書阮清華春節期間不敢鬆懈，仍持續緊盯疫情進度與國際股市走勢變化。由於國安基金進場成就條件十分嚴格，30 日開紅盤將緊盯股市變化，如果市場有非理性失序行為發生，國安基金不排除視情況召開會議，啟動相關因應。

財金官員坦言，在疫情延燒、國際股市走跌情況下，台股無法獨善其身，但在台商回流、美中貿易戰轉單等效應加持下，可望提供台灣經濟成長率一定支撐，台灣的經濟基本面仍相對穩健，呼籲投資人要對台股有信心。

分析師指出，國際股市春節期間受武漢疫情衝擊接連跳水，儘管部分市場反彈收紅，但處於萬二高檔的台股明天鼠年開紅盤勢必面臨補跌壓力，根據市場慣例，明天應該由官股券商與四大基金先行上場待命，伺機進場低接發揮穩盤效益，避免跌勢擴大衝擊市場信心。

一位不具名官股券商操盤手表示，因應武漢疫情延燒，官股券商早在年假前就已針對開紅盤可能的狀況進行沙盤推演，從春節期間國際股市相繼跳水的情況來看，明天台股難逃走跌命運，根據過往慣例，官股將循例鎖定大型權值股進場低接，以穩定盤勢為第一要務。

據悉，勞動基金趕在開紅盤前宣布，將釋出 640 億元委外代操資金將視情況伺機進場，被市場視為政府基金帶頭作多、穩定市場之意。