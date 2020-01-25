前FDA局長：武漢冠狀病毒可能更具傳染性 但沒有SARS那麼嚴重

美國食品藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 週五 (24 日) 在接受採訪時說，中國迅速傳播的冠狀病毒可能更具傳染性，但疫情不會像 2003 年嚴重急性呼吸系統綜合症 (SARS) 流行那樣嚴重。

身為一位醫師、健康倡導者和輝瑞公司 (PFE-US) 董事會成員的 Gottlieb 說：「在美國，我們可能會出現一些獨立的冠狀病毒病例，但這並不意味著它將轉化為流行病。」他在去年 4 月離開了 FDA 。

中國的冠狀病毒病例總數上升到 900 多例，有 26 例死亡。這個類流感病毒是不到一個月前才在中國湖北省武漢市首次發現，它也至少已感染了全球 15 人，其中大部分在亞洲。美國週二 (21 日) 也公佈了一起從中國返回的華盛頓州 Snohomish 郡居民病例。

Gottlieb 告訴《CNBC》，與 SARS 相比，武漢冠狀病毒似乎更具傳染性，但不那麼嚴重。

他指出：「問題在於：它是否已經達到黃金轉折點，也就是具有足夠的傳染性且可迅速傳播，但足夠嚴重到造成更多傷害？」「我們還不知道。」

Gottlieb 說，可能有成千上萬的輕度病例可能未能診斷出來並自行痊癒。

（圖: AFP）

醫界將此冠狀病毒與 2003 年爆發的 SARS 進行了比較，SARS 的潛伏期為 2 至 7 天。當時，世界衛生組織 (WHO) 官員說，它的傳染性不如流感。儘管在美國只有 8 例確診病例，但它在全球感染了 8098 人，造成 774 人死亡。

根據 WHO 的數據，SARS 在前幾週的傳播速度不如冠狀病毒。SARS 傳播到 456 人用了近 2 個月的時間。相比之下，2019 年冠狀病毒不到一個月的時間就感染了 900 多人。

一些專家還說，這個統計數字偏高可能是由於衛生官員從 SARS 疫情中學到教訓，現在可以更快地確認病例。