印度馬哈拉什特拉省變天 日本新幹線出口添變數

印度總理莫迪所屬的印度人民黨 (BJP)，由該黨率領的聯合地方政府在馬哈拉什特拉省垮台，改由在野三黨的聯合政權接手。受此影響，印度計畫導入日本新幹線系統的高速鐵路建設計畫，也因而有了變數。

參訪日本新幹線系統的印度總理莫迪與日本首相安倍晉三 (資料照片) (圖片：AFP)

印度的高速鐵路建設計畫，投資總額高達 170 億美元，其中大部分都是來自日本政府的低利長期融資。在該計畫於 2017 年展開時，印度經濟中心孟買所在的馬哈拉什特拉省，與鄰省的古吉拉特省，都是由印度人民黨來負責執政。

過去和印度人民黨有同盟關係的激進右翼濕婆神軍 (Shiv Sena)，由於其主導的在野黨聯合取得了馬哈拉什特拉省的執政權，推測該省的省長職務，也將由濕婆神軍的黨魁來擔任。

濕婆神軍的發言人表示「我們從一開始到現在都反對新幹線」，並表示「一定會進行重新檢討」。

主要理由在於，高速鐵路計畫的絕大部份路線都位在他省，但是馬哈拉什特拉省卻負擔了大半經費，也因而引起濕婆神軍不滿。

印度的高速鐵路計畫長達 508 公里，連接了孟買與古吉拉特省的阿默達巴德這兩大城市。然而由於當地果農們的反對，使得在土地徵收上遭遇重重困難。也由於印度經濟成長放緩，若高速鐵路建設計畫推遲，投資人信心也可能出現動搖。

濕婆神軍的聯立政黨，印度國民大會黨的高層表示「並非反對基礎建設，而同時，農家的利益也無法忽視。對於農家所反對的事業，將會重新考量」。