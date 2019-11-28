JDI展示Micro LED產品 明年投入透明液晶面板量產

日本經營重建中的中小尺寸面板廠 JDI (6740-JP) 週四 (28 日) 宣布正在進行「Micro LED」的研發，並向外界公開展示了試作產品，Micro LED 是在基板上經由紅、綠、藍三色的微型 LED 排列來作畫面顯示，JDI 在產品上採用了瑞典「glo」公司出品的 LED 晶片。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Micro LED 的產品特色在於畫面亮度與寬廣的視角，在材料特性上與 OLED 面板相同，同為自體發光不需背光模組。由於採用耐得起環境變化的無機材料，在構造上也較為簡單。

目前除了南韓三星電子與日本索尼 (6758-JP) 正對 Micro LED 進行研發外，美國蘋果 (AAPL-US) 設在台灣的研發中心也正在進行相關研究。

JDI 在當天展出的 Micro LED 產品，大小為 1.6 吋，總共使用了 27 萬個微型 LED。該公司並未透露量產化關鍵的微型 LED 晶片排列技術，只知產品亮度為 LCD 產品的 10 倍水準。也因其高亮度的特性，適合用於車載用途等明亮環境。

此外，JDI 也在當天宣布他們正在進行 12.3 吋的透明液晶面板研發。較他們於 2017 年發表的 4 吋產品進一步放大，材質經改良後透光率也提升至 87%，接近一般透明玻璃水準，遠優於對手研發中的透明 LCD 面板 (透光率 5-30%) 以及 OLED 面板 (透光率 45-58%)，適合用於店家廣告與室內裝飾用途，並可利用現有的 LCD 生產設備來生產製造。

JDI 並預計在 2020 年度時，將展開 4 吋透明面板的量產。

而 JDI 才在昨 (27) 日披露，過去因私吞公司 5.78 億日圓資金，在 2018 年 12 月遭到懲戒免職處分的前員工向公司爆料，過去曾有公司高層指示他在會計作業進行不當處理。而目前也還在釐清相關事實當中。