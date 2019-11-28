小摩：看好南韓、印度股市 2020年將有亮眼表現

小摩 (JP Morgan) 分析師看好亞洲股市，尤其是南韓和印度股市，預估於 2020 年將有亮眼表現。

小摩亞洲股市研究主管 James Sullivan，於日前接受 CNBC 採訪時表示，預估 MSCI 亞洲 (除日本外) 明年將上漲 8%，該指數包含中國、韓國、印度等市場之大型及中型股。

Sullivan 表示，今年以來各國積極採取寬鬆政策，以刺激經濟成長，預估今年第 4 季至明年，各國經濟將有望谷底回升，另外，中美貿易不確定因素所帶給投資人的不安情緒，也將逐漸紓緩。

韓國股市展望

受惠於全球科技業需求回暖、以及企業恢復資本支出，預期將可望帶動南韓科技廠營收及獲利提升。Sullivan 表示，隨著全球景氣回升，投資人避險需求下降，資金將由債市投向股市，而投資人對於股票類型的偏好，也將由成長股轉向為價值型股票，尋求價格被低估的投資標的。

隨著投資人投資取向的改變，Sullivan 看好韓國股市於未來的成長表現，由於目前韓國股市價值被低估，預期將成為投資人偏好的投資標的。另外，看好三星電子 (005930-KR) 的獲利表現，Sullivan 亦將三星電子列為投資首選。除了三星電子之外，Sullivan 亦對於韓國通訊軟體「Kaoko」(035720-KR) 出具「加碼」意見。

韓國 KOSPI 指數走勢圖

印度股市展望

預期印度將受惠於國內政策，帶動 2020 年股市上揚，Sullivan 表示，印度政府所採取的一連串財政刺激措施，例如：對於企業與製造業的減稅政策，預期將可帶動經濟成長。

根據現行稅率，印度企業只需要支付 22% 的所得稅率，大幅低於之前的 30%，Sullivan 預估，減稅政策預期將可為印度政府帶來約 200 億美元 (約佔 GDP 之 0.7%) 的財政收入。