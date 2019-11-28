JDI再爆醜聞！疑有高層指示作假帳

日本經營重建中的中小尺寸面板廠 JDI(6740-JP)，在日前傳出有員工因私吞公司 5.78 億日圓資金而遭到免職。不過該名前員工爆料，他在過去曾接受 JDI 的高層指示，在公司財報的會計處理上作出了不當行為。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《日本經濟新聞》等多家日媒在週三 (27 日) 報導中指出，這名爆料者原本任職於 JDI 的管理部門，過去在 2014 年 7 月至 2018 年 10 月期間，多次利用職務之便，以業務委託費用等名目向虛設的公司進行匯款，或將印花稅票拿去兌款等手法，將公司資金轉進自己口袋。而該名員工的不法情事，也因公司其他同仁的舉報，在 JDI 實施內部調查後而遭到揭發。

JDI 在 2018 年 12 月時，對該名員工作出懲戒解雇的處分，並且提出了刑事訴訟。而在那之後，JDI 內部認為在公司財報方面有仔細的進行精查，於會計作業方面也有作出適當處理。

不過，JDI 的公司醜聞似乎並未因此告一段落。該名遭到懲戒免職的前員工後來向 JDI 透露，過去他曾接到公司高層指示，要他在會計處理上動手腳。JDI 在接獲消息後，與監察法人進行協議，也開始對相關問題展開調查，並找來外部專家協助調查。

JDI 表示在調查結果出爐後，就會立即對外公布。

此外，在資本強化的議題方面，JDI 表示他們正與打算出資的企業進行協議，確認相關事項仍持續進行中。