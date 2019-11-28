增稅、風災夾擊 日本10月零售業銷售額大幅滑落

日本經濟產業省在週四 (28 日) 公布了 10 月份的商業動態統計 (初值)，根據報告內容，日本零售業的銷售額在當月年減 7.1% 至 11.9 兆日圓。由於日本消費者趁著消費稅在 10 月調漲前，於 9 月進行大肆採購，也使得進入 10 月後的消費力道轉弱。

再加上颱風在 10 月肆虐日本，除了影響民眾外出購物，也造成多處商家暫停營業，也都是影響日本消費表現的主要原因。

日本零售業銷售額變化 (圖片：翻攝自日本經濟產業省官網)

這是日本零售銷售額在近三個月來首度出現減少，日本經濟產業省對此表示，這是需求在 9 月時已被提前消化的影響，還有以颱風受災戶為主的消費心理，出現了信心不足等緣故。

另外，經季節調整後的零售銷售額，則出現了月減 14.4% 的結果。

從零售業銷售的各品項表現來看，汽車零售業因為一般乘用車的銷售表現不佳，出現年減 17.0% 的大幅滑落。家電等機械器具零售業的表現也同樣遜色，年減 15.0%。特別是增稅前銷量激增的冰箱、洗衣機等高價商品，在 10 月的銷售表現都出現放緩情形。

以業種來看，百貨業的銷售額年減 17.3%，除了高額商品的銷售轉弱，也由於今年日本氣溫下降遲緩，造成秋冬服飾的銷售表現不佳，還有日韓貿易戰造成南韓遊客大減等現象，而這個數字也是自 2015 年 3 月以來的最大降幅。另外在大型家電量販店方面，銷售額亦大減 14.2%。

日本百貨業銷售額變化 (圖片：翻攝自日本經濟產業省官網)

反觀便利商店同期銷售表現，則是逆勢出現年增 3.3% 的好成績。這也是因為日本在去年 10 月調漲菸品稅額，還有大型超商連鎖店在今年 10 月推出使用無現金支付，可立即獲得 2% 點數回饋的誘因影響。

日本超商銷售額變化 (圖片：翻攝自日本經濟產業省官網)

根據日本經濟產業省說法，利用無現金支付來進行結帳的交易比例上升，也帶動超商營收的增加。