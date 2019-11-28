台生技廠新藥研發頻報捷 明年營運有看頭

台生技廠近期新藥發展頻報捷，包括友華 (4120-TW) 旗下子公司藥物研發有成；順藥 (6535-TW) 新型長效止痛針劑 LT1001，將進行率藥動學試驗；美時 (1795-TW) 旗下減肥新藥 Qsymia 在韓國上市；國鼎 (4132-TW) 胰臟癌新藥，通過美國 FDA 藥品臨床試驗審查，均可望推動藥廠明年營運增溫；各廠新藥陸續有好成果，明年營運有看頭。

友華旗下子公司友霖 (4166-TW) 的專利技術「多層次藥物釋放技術」平台，已順利研發出 2 款新藥，分別為治療注意力不足過動症新藥 Methydur 及治療癲癇藥物 Trokendi XR，2 款新藥已在台灣上市銷售，並陸續在東南亞多個國家申請藥證。

友華表示，除海外藥證陸續到手後，可望挹注整體營運成長外，另一子公司友杏，高致敏性無菌針劑廠去年底完工，預計明年開始進行國內 GMP、FDA 查廠認證，整體集團後市營運可期。

順藥新型長效止痛針劑 LT1001，台灣商品名納疼解，已獲美國 FDA 默示許可，將進行「相對生體可用率藥動學試驗」，預計明年在美國啟動授權談判，並同步讓 LT1001 展開銷售。

法人表示，順藥近期完成短中長期產品佈局，包括腦中風新藥 LT3001、長效止痛針劑 LT1001、洗腎止癢 (尿毒性搔癢) 新藥 LT5001 及標靶抗癌新藥 LT2003 等，將陸續進入臨床階段並布局全球市場，長期發展可期。

美時旗下孫公司 Alvogen Korea 在韓國上市減肥新藥 Qsymia，用於慢性體重管理及過重產生病症，法人看好，減肥新藥除添本季營運動能外，加上血癌藥和戒毒癮藥可望使獲利爆衝，今年每股純益上看 3.2 元，明年挑戰 4 元。

國鼎治療胰臟癌小分子藥 Antroquinonol，已通過美國 FDA 藥品臨床試驗審查，可進行人體臨床二期試驗，國鼎表示，可望在 2022 年完成試驗，並盡早取得上市機會。