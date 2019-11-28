淘帝Q4營運可望續創高 除權息行情加溫

中國 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 今 (28) 日進行除權息交易，每股配發現股利 3.13 元、股票股利 1.49 元，除權息後參考價為 90.8 元，早盤一度衝上 91.6 元，穩踏填息路；展望第四季，隨著 10 月合併營收創高，11-12 月還有雙 11 電商節和代理商採購旺季加持，法人看單季業績創高可期。

淘帝前三季稅後純益 7.36 億元，年增 30.48%，並創歷年同期新高記錄，每股純益 8.97 元。

淘帝 9、10 月合併營收連 2 個月新高，較去年雙 11 最熱月份表現更好，一方面是 9 月起代理商訂購冬裝旺季報到，同時淘帝強化電商布局有成帶動，進入第四季後，雙 11 業績熱絡，法人看待，11 月營收續創高可期，第四季整體表現，可樂觀期待。

淘帝旗下 TOPBI 品牌在全中國銷售據點已超過 1600 家，淘帝指出，接下來代理商展店策略採「持續展店，但不快速擴張」，先著重提升門市坪效並提升門市坪數，定期督導銷售據點，並協助旗下代理商規畫專業行銷策略。

在電商方面，淘帝推出限定電商銷售的第二品牌 Mini Topbi，藉此達成產品、客群和品牌形象定位等差異化，持續朝三年內電商營收比重達 20% 目標邁進。